DANY BASKET, È UFFICIALE L’ARRIVO DI RICCARDO BALDUCCI E DI FRANCESCO REGOLI

La presentazione domani giovedì alle 18 al PalaMelo insieme a tutti gli altri componenti della prima squadra

QUARRATA. Riccardo Balducci sarà il nuovo playmaker per la stagione sportiva 2022/23 del Dany Basket mentre Francesco Regoli sarà uno dei nuovi giocatori. Lo comunica il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori di Pistoia.

Classe 1998, Balducci è reduce da un’ultima stagione in serie B con Empoli. La carriera del play si è svolta praticamente per intero alla Lazzeri, fatta eccezione per una parentesi alla Pallacanestro Empoli. In maglia Use ha fatto parte delle squadre giovanili (era capitano del gruppo che conquistò la prima, storica finale nazionale Under 17) e dopo la scorsa annata arriva a Quarrata per giocarsi da protagonista un campionato impegnativo come la C Gold. Dopo Calugi e Falaschi, un altro empolese nato e cresciuto nel vivaio Use arriva nelle file del Dany Basket.

Francesco Regoli, nuivo giocatore del Dany Basket Quarrata è Play/guardia classe 2002, prodotto dello Sport Pisa. Ha completato il percorso giovanile tra Pisa e Labronica Livorno fino ad arrivare a San Miniato per continuare il percorso di eccellenza nelle squadre under, fino ad esordire in serie B nelle file della prima squadra guidata da coach Barsotti. Giocatore dotato di grande di grande dinamicità e intensità, è stato uno degli ultimi avversari ad arrendersi nella sfida salvezza contro i mobilieri il 5 maggio scorso mettendo a referto la bellezza di 24 punti finali.

La presentazione del nuovo playmaker spetta a coach Alberto Tonfoni. «Riccardo era la figura che cercavamo in un ruolo chiave come quello di playmaker. Siamo molto contenti che sia arrivato un giocatore di grande temperamento e leadership, capace di coinvolgere i compagni in attacco, oltre ad essere aggressivo sull’uomo in difesa .È il primo acquisto di questo ‘nuovo corso’ perché siamo convinti che sappia incarnare le qualità da tradurre sul campo: tenacia e altruismo».

Queste le prime parole del neo acquisto Balducci. «La prima impressione c

e ho avuto facendo alcuni allenamenti a fine stagione è quella di un ambiente in cui c’è tanta voglia di fare e per questo è stato fin da subito stimolante. Personalmente cercavo un posto dove avere la possibilità di mettermi in gioco e, dopo aver parlato anche con il nuovo allenatore, Quarrata mi è sembrata la società perfetta.

Quindi non vedo l’ora di iniziare a lavorare in palestra, sono sicuro che ci divertiremo e faremo divertire chi ci verrà a vedere».

Il coach Alberto Tonfoni su Francesco Regoli: «Francesco è un giovane con la giusta sfacciataggine ed energia e queste sue caratteristiche mi hanno convinto che potesse calarsi perfettamente nel nostro progetto , sono convinto che sarà in grado di ‘alzare i giri’ della difesa oltre ad avere buone capacità realizzative ed un ampio repertorio tecnico da potere utilizzare e la stagione appena conclusa ce lo ha dimostrato. Sono convinto che nonostante la giovane età possa possa essere protagonista con i nostri colori».

Le parole di Francesco Regoli: «Non vedo l’ora di iniziare questa nuova esperienza; sono molto orgoglioso e onorato della chiamata di Quarrata. In questi anni, ho avuto diverse esperienze tutte importanti e al tempo stesso tutte formative e poi l’ultima stagione al Cus Pisa, dove sono ho continuato la mia crescita sportiva.

Sono molto contento di iniziare questa nuova esperienza in una realtà come quella di Quarrata con un roster e uno staff veramente di livello. Darò il massimo affinché questa sia un’annata speciale».

Come tutti gli altri componenti della prima squadra, Tonfoni e Regoli saranno presentati giovedì 21 alle 18:15 presso il PalaMelo.

[bocchini —dany basket]