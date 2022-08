DANY BASKET, IL 22 AGOSTO SI PARTE CON LA PREPARAZIONE

Il primo giorno di lavoro per il nuovo Dany Basket Quarrata targato Consorzio Leonardo Servizi e Lavori si avvicina

QUARRATA. Il 22 agosto la squadra si ritroverà al PalaMelo, agli ordini di coach Alberto Tonfoni e del suo staff per cominciare la preparazione in vista della nuova stagione, che comincerà il 10 settembre con la Coppa Toscana. La manifestazione, che torna dopo i due anni di stop causati dalla pandemia, inizierà per la formazione mobiliera, inserita nel girone C, alle 18:15 al PalaCosmelli contro i padroni di casa di Us Livorno.

Dopodiché, il Dany Basket giocherà due volte fra le mura amiche: la prima il 18 settembre alle 18 contro Altopascio, la seconda una settimana più tardi (sempre alle 18) contro Liburnia.

«Sono carico e ho una voglia spasmodica di cominciare questa avventura con un gruppo di persone umanamente valide e tecnicamente preparate – racconta Tonfoni – Faremo tante doppie sedute inizialmente e il primo mese lavoreremo sia sulla parte atletica che su quella cestistica.

Vogliamo farci trovare pronti per la partenza del campionato, che vedo sempre più equilibrato e livellato verso l’alto. Ci sono almeno 10 società che possono avere l’ambizione di primeggiare e, non mi nascondo, in questo gruppo ci rientra anche Quarrata. Questo se riusciremo a giocare una pallacanestro brillante in attacco e dura in difesa. Il gruppo mi dà la sensazione di essere entusiasta, per cui ci sono tutti i presupposti per fare bene».

[bocchini —dany basket]