DANY BASKET, SECONDO SUCCESSO DI FILA: BATTUTO IN VOLATA IL COSTONE SIENA

Il match finisce 72-70 per i quarratini

QUARRATA. Il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Quarrata torna alla vittoria (la seconda di fila dopo quella a Pontassieve) sul campo amico del PalaMelo. Dopo un’autentica battaglia sportiva, il Dany Basket ha ragione di un Costone Siena che, dopo il -15 del 10′, ha il grande merito di restare costantemente attaccato ai biancoblu, che tuttavia restano in vantaggio per tutto il match.

Nel finale i ragazzi di coach Alberto Tonfoni rischiano, ma portano a casa un successo tanto sudato quanto importante, specie alla luce delle assenze per squalifica di Fabio Riccio e per influenza di Emanuele Rossi. Neanche il tempo di festeggiare che la concentrazione deve essere rivolta al turno infrasettimanale, con i mobilieri che saranno di scena sul parquet del Don Bosco Livorno.

LA CRONACA

Inizio piuttosto confuso da ambo le parti, anche se il primo break è in favore dei padroni di casa, avanti 8-2 al 3’ grazie alle triple di Falaschi e Mustiatsa, e all’appoggio di Federico Regoli. I sottomano di Mustiatsa e Francesco Regoli consentono a Quarrata di portarsi a +8, che diventa pure +11 con i punti di Federico Regoli e Falaschi. La difesa biancoblu mette in seria difficoltà l’attacco avversario, mentre dall’altra parte anche Balducci si iscrive al match con una bomba (18-8 al 7’). Il numero 6 di casa segna ancora da oltre l’arco, poi si inventa anche l’arresto e tiro che chiude la prima frazione sul 25-10.

Il Costone scivola anche a -17 in apertura di secondo periodo, prima della reazione da 10-2 di parziale (29-20 al 14’). Mustiatsa ridà ossigeno ai suoi, ma i gialloverdi adesso hanno le mani calde. Anche Falaschi ci mette del suo per respingere il tentativo di rimonta dei viaggianti, che tuttavia tornano a -4 (37-33), alzando il livello di intensità. Le percentuali al tiro di Quarrata crollano, Siena ha l’occasione di accorciare ulteriormente ma sbaglia e Balducci brucia ancora la retina allo scadere per il 39-33 dell’intervallo.

In avvio di ripresa la musica è la medesima del secondo quarto. Il vento soffia in favore del Costone, che impatta a quota 46 al 24’. Quarrata non trova buone soluzioni contro la zona ospite, ma in qualche modo riesce a ritornare a +4 dopo tripla di Balducci.

La chiusura di periodo è appannaggio dei padroni di casa, che allungano con Falaschi e Mustiatsa fino a +9 (60-51). Terrosi comincia l’ultima frazione con due bombe e Siena è solamente a -5 a otto minuti dalla fine. La risposta arriva da Calugi e al 35’ il Dany Basket è avanti sul 66-59. Mustiatsa assesta un altro colpo ai gialloverdi, che ci riprovano con la zona. Ondo Mengue riavvicina i suoi a -6, ma Francesco Regoli è freddo nel rimettere otto lunghezze fra le due squadre.

Il Costone tuttavia è più vivo che mai: break di 5-0 e la gara è ancora apertissima. Inevitabile l’arrivo in volata. Bruttini fa -1, ma subito dopo prende tecnico. Il libero di Falaschi significa 72-70, Siena sbaglia il tiro per il sorpasso e Quarrata può festeggiare la seconda vittoria di fila.

Dany Basket Quarrata – Vismederi Costone Siena 72-70 (25-10, 39-33, 66-59)

Quarrata: Zucconi, Balducci 13, Mazzullo 2, Frati, Cantrè, Falaschi 18, Fed. Regoli 13, Calugi 6, Fran. Regoli 6, Mustiatsa 14. All. Tonfoni.

[bocchini — dany basket]