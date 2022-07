danza. PIETRO CODA SI DIPLOMA ALLA TANZ AKADEMIE DI ZURICH

Inizia ora la sua carriera nel mondo della danza professionale.

AGLIANA. Da oggi Pietro Coda, 18 anni, ex allievo della scuola Danzarte di Agliana, entra di fatto nel mondo della danza professionale. Il suo percorso scolastico alla Zurich Dance Academy si è infatti concluso con la cerimonia di consegna delle lauree.

Insieme agli altri tredici ballerini di scena lascerà la scuola per instaurare la propria carriera professionale o per proseguire la propria istruzione. Intanto insieme agli altri diplomati è entrato a far parte di una piattaforma online con un suo profilo personale dove Coda riflette sulla propria educazione alla Zurich Dance Academy e condivide i suoi obiettivi professionali, nonché le proprie speranze e sogni per il futuro. Sicuramente una bella “vetrina”, un punto di partenza per la sua carriera.

“La Zurich Dance Academy — afferma il giovane ballerino aglianese — ha attirato la mia attenzione da quando avevo 10 anni e avevo appena iniziato a ballare. Il mio insegnante di balletto all’epoca mi disse cose positive sulla scuola. Inoltre, quando ho visto il Prix de Lausanne 2017, sono rimasto molto colpito dai ballerini di ta””.

Pietro Coda ha avuto come insegnante di balletto Ivan Dinev. “Da lui — continua — ho imparato a spingermi ai miei limiti”. Tra cinque anni si vede “speranzoso sano e continuo a ballare”.

Il suo sogno più grande? “Diventare un coreografo e mostrare le mie creazioni…”

“La sensazione migliore sul palco—- si legge sul suo profilo personale — è sicuramente quando la performance è finita e guardi i tuoi colleghi, e tutti hanno quello sguardo di soddisfazione nei loro occhi. Gli applausi del pubblico alla fine dello spettacolo mi ricordano sempre il motivo per cui ballo”..

Orgogliosa di Pietro Coda si è detta la direttrice della scuola Danzarte di Agliana Elisabetta Breschi che conosce Pietro sin da quando aveva 9 anni. “Da parte di tutti noi un grande in bocca al lupo e tutto il meglio per il suo futuro”.

In questi anni Pietro Coda ha potuto contare su varie borse di studio che gli hanno permesso di completare al meglio i suoi studi nella prestigiosa Tanz Akademie di Zurigo, una delle più importanti realtà internazionali per la danza. Fondamentale il sostegno e l’appoggio dei genitori Carlo e Benedetta che non hanno ostacolato per niente il percorso di Pietro garantendo sempre la propria vicinanza e lasciandolo libero nelle sue scelte.

Per un approfondimento: https://www.noidiqua.it/Agliana/pietro-coda-un-ballerino-aglianese-zurigo/

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]