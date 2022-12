danza sportiva. QUARRATINA SUL TETTO DEL MONDO

Ai DanceSport Championships di Rimini: Francesco Galuppo e Debora Pacini hanno conquistato il titolo mondiale di danze Standard categoria Adulti. Grande soddisfazione per il Club Lady Stefania di Ferruccia. Le congratulazioni del sindaco Romiti

QUARRATA. [a.b.] La quarratina Debora Pacini, in coppia con Francesco Galuppo ha conquistato ieri a Rimini il titolo mondiale nella competizione più ambita della stagione sportiva come la WDSF World Championship Standard Adult.

La coppia azzurra del Club Lady Stefania di Ferruccia di Quarrata si è imposta al termine di una tesissima gara all’ultimo centesimo di voto che ha visto la partecipazione di 59 coppie provenienti da 37 paesi del mondo.

In particolare nella finale hanno battuto la coppia lituana Evaldas Sodeika – Leva Zukauskaite campioni del mondo in carica che nel 2019 avevano battuto la coppia italiana, arrivata seconda. Al terzo posto la coppia tedesca Tomas Fainsil – Violeta Fainsil.

Sostenuti da un tifoseria entusiasta e rumorosa, Galuppo e Pacini hanno esordito in finale con un primo posto nel valzer viennese che ha loro permesso di gestire il ritorno degli avversari nel valzer lento e nel tango. La prevalenza nello slowfox, ballato individualmente, è stata decisiva. Alla fine grande festa ed entusiasmo generale soprattutto da parte degli allievi della scuola quarratina di Mauro e Stefania Pacini accorsi numerosi a sostenere i loro maestri nel grande padiglione della Fiera di Rimini.

I vincitori entrano a far parte della grande tradizione di campioni italiani della danza sportiva come Augusto Schiavo con Caterina Arzenton (1993) e Mirko Gozzoli (sei titoli con Alessia Betti e uno con Edita Daniute).

Pacini, originaria di Prato, da tempo risiede a Buriano.

“Un sogno non diventa realtà con una magia.. Ci vuole sudore, determinazione e duro lavoro.. Ieri dopo tanti anni, il nostro sogno è diventato realtà , non ci sono parole per descrivere l ‘emozione che abbiamo provato! Grazie a tutti per aver creduto in noi e per averci supportato da sempre

Grazie alla federazione italiana, ai nostri insegnanti e sponsor Silvia design Lella Bossi Bernasconi Daniel Bddance” ha commentato Debora Pacini.

Ai neocampioni mondiali di danza sono arrivati anche i complimenti del sindaco di Quarrata Gabriele Romiti.“”Quarrata – ha detto — può essere fiera della sua concittadina!”.

“Debora e Francesco dopo una lunghissima carriera hanno conquistato la medaglia d’oro. Nel guardarli ballare- da dichiarato il presidente della Federazione Italiana Danza Sportiva Laura Lunetta – ieri ho risentito le emozioni di quando da atleta ero in pista, vederli motivati combattere ballo su ballo con i campioni Sodeika Zukauskaite, altra coppia meravigliosa, mi ha ricordato perché ho sognato di fare la presidente, per creare una federazione di sport giusto credibile.dove una battaglia in pista come ieri ci ricorda che lo sport è emancipazione, con obiettivi chiari e molto molto lavoro puoi salire fino alla vetta. Debora e Francesco grazie a nome dell’Italia della Danza Sportiva”.

