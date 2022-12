DAVIDE GIACALONE A MONTECATINI PER PRESENTARE IL SUO ROMANZO: “ANCHE SE ALLAH NON VUOLE”

Appuntamento con il direttore editoriale de “La Ragione” domani domenica 11 dicembre alle 18 all’Hotel Tettuccio. Ad introdurlo Manfredi Montalti, segretario provinciale del PRI

MONTECATINI TERME. Davide Giacalone, giornalista, scrittore e saggista, direttore editoriale del quotidiano “La Ragione”, sarà domani pomeriggio a Montecatini Terme per presentare il suo ultimo libro, “Anche se Allah non vuole”, un romanzo nel quale vengono affrontati temi quali la giustizia processuale e la laicità dello stato. L’appuntamento è alle 18, al Grand Hotel Tettuccio, in viale Verdi, davanti al parco termale. L’incontro sarà introdotto da Manfredi Montalti, segretario provinciale del PRI e organizzatore dell’evento.

Giacalone, una carriera politica alle spalle nel Partito Repubblicano Italiano a cavallo fra gli anni ’80 e ’90, ha ricoperto successivamente numerosi incarichi di prestigio fra i quali quello di consigliere d’amministrazione e membro del comitato esecutivo delle società Sip, Italcable e Telespazio, è stato presidente del DiGi Club, associazione delle Radio digitali, e presidente dell’Agenzia per la diffusione delle tecnologie dell’innovazione, dipendente dalla presidenza del Consiglio.

Nella sua carriera giornalistica è stato editorialista de l’Opinione e consulente Fininvest. Attualmente, oltre alla direzione della Ragione, è una delle firme di Libero e collabora con l’emittente radiofonica nazionale RTL 102.5.

Tante le sue pubblicazioni a partire dal 1980 (l’elenco completo a questo link https://www.davidegiacalone.it/libri/).

