DE FRANCESCHI-PACINOTTI, CONSEGNATE 24 BORSE DI STUDIO AD ALUNNI MERITEVOLI

Sono state erogate con un bando dalla Fondazione Carlo Marchi di Firenze

PISTOIA. Si è svolta ieri mattina lunedì 4 ottobre 2021 nella Sala Maggiore del Comune di Pistoia la cerimonia di assegnazione di 24 borse di studio di 250 euro della Fondazione Carlo Marchi di Firenze ad alunni meritevoli e in situazione di difficoltà delle classi terze della secondaria di primo grado del territorio pistoiese, iscritti per l’anno in corso all’Istituto De Franceschi Pacinotti. Borse di studio sono state consegnate anche ad alunni meritevoli già frequentanti l’Istituto.

Alla cerimonia sono intervenuti la vicesindaco di Pistoia Anna Maria Celesti, Argeo Bartolomei (Cna Toscana Centro), Stefano Campanella (Confartigianato Imprese Pistoia), Valerio Cipolli (azienda Morelli S.p.A. di Firenze) e gli insegnanti Maria Teresa Bechi, Anna Conace, Angelo Boffa, Luca Traversari. Per la Fondazione Marchi era presente il Presidente Sergio Chiostri.

Le borse di studio sono state erogate dalla Fondazione Carlo Marchi di Firenze, grazie ad un bando rivolto alle scuole per il finanziamento di progetti volti a colmare il divario formativo che si è allargato durante il periodo della pandemia tra gli alunni delle fasce più deboli.

L’Istituto De Franceschi Pacinotti di Pistoia è risultato essere uno dei vincitori del bando con il progetto Innovative Technical Training, ottenendo un generoso contributo finalizzato sia a sovvenzionare le borse di studio che ad attivare laboratori per l’innovazione tecnologica.

I laboratori si sono svolti nei mesi di maggio e giugno 2021 e sono stati frequentati dai ragazzi delle classi seconde e terze medie, oltre che da allievi dell’Istituto De Franceschi Pacinotti di Pistoia.

Questi i nominativi dei ragazzi premiati: Alessia Bacati, Nikole Benedettini, Sofia Capuano, Virginia Cecchi, Samuel Cela, Alessandro Coppini, Kryzia Ella, Camilla Gabbanini, Federico Gherardeschi, Lorenzo Imondi, Giulia La Morte, Luca Leonetti, Francesco Mauriello, Aurora Morganti, Andrea Musu, Carlo Pavoni, Tommaso Piampiani, Sara Pozzi, Sarah Provenzano, Manolo Ricciardi, Matteo Scalise, Samuele Senesi, Mattia Trebbi, Federico Vespesiani.

