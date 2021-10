de-franceschi pacinotti. ECCELLENZE IN DIALOGO

A novembre al via il corso con esperti ed autorità rivolto agli studenti dell’Istituto

PISTOIA. Il De Franceschi Pacinotti, avvalendosi delle importanti collaborazioni con la Fondazione Maria Assunta in Cielo, Associazione Cultura Italiae, Culturidea, ha organizzato un ciclo di incontri dedicati all’alta formazione per i propri studenti. Si tratta di incontri in cui i discenti del De Franceschi Pacinotti avranno modo di incontrare dal vivo, di persona, esponenti importanti di Università, Alti Funzionari dello Stato, scrittori, imprenditori, nazionali dello sport.

L’intento di ciascuno di questi eventi è mostrare ai giovani come tutte queste persone che ricoprono ruoli di rilievo, altro non sono che uomini e donne in carne ed ossa che sono disponibili e lieti di venire a trascorrere due ore del proprio tempo per fare formazione con loro.

Gli incontri si svolgeranno presso la sede della Fondazione Maria Assunta in Cielo (gc) ed ogni incontro sarà preceduto da una visita dei nostri studenti agli utenti della stessa struttura. A ciascuno di questi incontri potrà partecipare un numero massimo di 70 allievi muniti di green pass.

Il ciclo inizia il 10 novembre proprio con il presidente della Maic dott. Luigi Bardelli e conclude il primo percorso il 21 dicembre con il dott. Francesco Tufarelli (Direttore Generale Dipartimento Affari Europei Presidenza del Consiglio dei Ministri). Nel mezzo due lezioni dei docenti di criminologia a Vibo Valentia avvocati Fausto Malucchi ed Elena Baldi.

Ogni incontro sarà introdotto e moderato, dopo il saluto della dirigente prof.ssa Concetta Saviello, da alcuni studenti dell’Istituto. Sempre studenti dell’Istituto si occuperanno della registrazione e trasmissione degli eventi attraverso la Web Tv della scuola.

Il coordinamento delle classi che via via parteciperanno sarà svolto dai collaboratori della Dirigente professoresse Maria Teresa Bechi e Marianna Conace e con i docenti Nicola Strumenti, Anna Maria Gherardi, Manuela Comandini, Riccardo Fagioli ribadendo che l’idea alla fine è di far partecipare il maggior numero classi possibile.

Nel 2022 a calcare il palco di questi importanti incontri saranno l’avv. Angelo Argento (Consulente Giuridico della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidente Cultura Italiae) Hickman Ben Mbarek (industriale creatore del marchio trend Benheart), dott. Gianni Lattanzio (Segretario Generale Istituto Cooperazione con i Paesi Esteri ICPE, addetto stampa Montecitorio), dott.ssa Erika Morri (ex nazionale italiana rugby, progetto contro il bullismo io valgo tu vali), dott. Paolo Borrometi (vicedirettore AGI, giornalista d’inchiesta, scrittore).

Come si evince dalle personalità chiamate in correo in questo progetto della scuola presieduta dalla prof.ssa Saviello, il De Franceschi Pacinotti guarda in alto per andare incontro alle fragilità e alla realtà che vivono quotidianamente gli oltre mille studenti del suo Istituto. La scuola si fa persona, tende la mano ai ragazzi, specie i più fragili, portando da loro personalità ed autorità che siano d’esempio ad un impegno e crescita consapevole.

Prima di ogni incontro studenti, docenti e relatori avranno modo di incontrare la meravigliosa e significativa esperienza della Maria Assunta in Cielo con i suoi utenti e dipendenti.

Lo sguardo dei “ragazzi della MAIC” sarà il viatico a ciascuna delle lezioni magistrali di alta formazione.