DEE DEE BRIDGEWATER E MARIO BIONDI AL PISTOIA BLUES FESTIVAL

Saranno in piazza del Duomo il prossimo 11 luglio. I biglietti in vendita da domani lunedì 5 febbraio

PISTOIA. Due nomi illustri per la serata dell’11 luglio al Blues Festival. Sul palco di piazza Duomo saliranno Dee Dee Bridgewater e Mario Biondi, per una notte ricca di note che spaziano dal soul al jazz e anche al blues.

Per l’artista italiano sarà l’occasione di un ritorno (Biondi era stato in piazza nel 2010) e presenterà il suo show Crooning-the italian tour.

Si tratta di un evento in cui sul palco si esibiranno 18 orchestrali senza amplificazione, sicuramente un regalo unico per il pubblico.

Verrà esaltata la purezza del suono che arriva direttamente dagli archi, dai fiati e dalla sezione ritmica, sicuramente una ricca esperienza d’altri tempi.

Sarà la prima volta sul palco del Pistoia Blues invece per Dee Dee Bridgewater, la cantante di Memphis vincitrice di tre Grammy, icona della musica Jazz, che ha duettato con i più grandi artisti del mondo, uno per tutti Ray Charles.

I biglietti per la serata dell’11 luglio, nell’ambito della 43esima edizione del festival, saranno in vendita dalle ore 11 di domani lunedì 5 febbraio (ticketone, ticketmaster, vivaticket).

Gianluca Risi