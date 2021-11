DEHORS: ENTRO IL 30 NOVEMBRE LA RICHIESTA PER IL RINNOVO

La domanda deve essere presentata tramite il portale telematico del Suap

PISTOIA. C’è tempo fino al 30 novembre per presentare la richiesta di rinnovo per le concessioni di occupazioni di suolo pubblico per le attività di ristoro all’aperto (dehors). La validità delle concessioni annuali in essere è prorogata fino al rilascio del nuovo titolo, previa presentazione della domanda di rinnovo che deve essere effettuata esclusivamente attraverso il portale telematico del Suap entro la fine del mese di novembre.

Nel caso non venisse presentata alcuna domanda di rinnovo, le concessioni cesseranno la loro validità al 31 dicembre, se annuali, mentre risultano scadute il 31 ottobre, se stagionali.

La concessione è rinnovata qualora i requisiti del richiedente, nonché le dimensioni, le finalità e le caratteristiche dell’occupazione, siano immutate rispetto all’ultima concessione rilasciata.

È possibile reperire la modulistica aggiornata per il rinnovo e per le nuove istanze al link: http://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/dehors.

Per informazioni è possibile contattare il servizio Sviluppo economico e promozione territoriale – U.O. Annona e Polizia Amministrativa Locale in via dei Macelli 11/C, tramite e-mail al seguente indirizzo: annona@comune.pistoia.it, oppure il lunedì e mercoledì dalle 9.30 alle 12.30 chiamando il numero 0573 371938.

[comune di pistoia]