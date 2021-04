dehors. RINNOVO AUTOMATICO PER LE CONCESSIONI ATTIVE FINO AL TERMINE DELLA PANDEMIA

Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che ancora non hanno richiesto la concessione per usufruire dello spazio esterno al proprio locale possono presentare domanda seguendo la procedura semplificata

PISTOIA. Per agevolare e incentivare le occupazioni di suolo pubblico da parte di bar e ristoranti, il Comune di Pistoia ha deciso di rinnovare automaticamente, fino al perdurare della pandemia, le concessioni in atto per i dehors. Si tratta di una misura adottata a sostegno del rilancio delle attività economiche, che permette così agli esercenti di beneficiare degli ampliamenti richiesti lo scorso anno e di procedere con celerità all’allestimento degli spazi esterni nel caso in cui, dal 26 aprile, il territorio comunale rientrasse in zona gialla.

Il Governo ha disposto, infatti, che a partire da lunedì, nelle zone gialle bar e ristoranti potranno aprire sia a pranzo che a cena, ma solo per il servizio all’aperto.

Gli esercizi di somministrazione alimenti e bevande che non fossero ancora in possesso di una concessione per usufruire dello spazio esterno al proprio locale, possono presentare domanda seguendo la procedura semplificata. Infatti, fino al superamento delle criticità legate alla pandemia, sono ridotti a 15 giorni, dal momento di presentazione della richiesta, i termini per il rilascio delle concessioni per nuovi dehors e per l’ampliamento di quelli esistenti.

La presentazione delle pratiche non prevede il pagamento dei diritti comunali né dei bolli.

I dehors possono essere installati anche nelle vicinanze del locale, fino a una distanza di 70 metri lineari. Eccetto quelli nuovi o già ampliati lo scorso maggio, può essere prevista un’estensione fino al raddoppio della superficie precedentemente concessa. In caso di nuova installazione, lo spazio massimo concedibile è pari al doppio della superficie di somministrazione interna del locale, fino ad un massimo di 100 metri quadri.

Nel caso di richieste per occupare lo stesso spazio, i due esercenti saranno invitati a proporre un progetto coordinato per la condivisione dello spazio fra le due attività.

Le informazioni di dettaglio sono riportate sul sito del Comune di Pistoia (www.comune.pistoia.it), nell’area tematica “commercio”.

[comune di pistoia]