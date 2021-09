democrazia & mistificazione pd. LA BORRACCIA DEL MAZZANTI SALVA I COLLI AGONIZZANTI E CON L’OPERA DEL GELLI PUR LECCETO INFINO AL NELLI

Dalle biciclettate con bandierine inutili e borracce salva-ambiente, alle strade illegalmente fatte chiudere dagli uffici tecnici del Regno di Okkiònia: alcuni esempi di insensato formalismo burocratico piddino, di infedeltà alla Costituzione e di disperante inefficienza del tribunale di Pistoia

Domenica 19 settembre il Comune organizza una biciclettata per inaugurare i due nuovi tratti di piste ciclabili realizzati dal Comune di Quarrata per collegare la Villa Medicea La Magia alla rete ciclabile pratese, passando dall’area naturalistica della Querciola. La partenza è alle 16 (ritrovo e iscrizioni alle 15.30) alla Magia e l’arrivo è a Casa di Zela, in Querciola. Alla partenza sarà regalata a tutti i partecipanti una bandierina di Quarrata da legare – chi lo vorrà – alla propria bici. All’arrivo, gli Amici di Casa di Zela accoglieranno con una merenda e l’Amministrazione donerà ai partecipanti una piccola borraccia di Quarrata, a sottolineare l’importanza del rispetto della natura e di stili di vita sostenibili. I nuovi tratti sono all’inizio e alla fine della ciclabile che corre lungo i torrenti Impialla e Stella: il primo tratto va dall’area sgambatura cani del parco della Magia fino al ponticino sull’Impialla in via Vecchia Fiorentina I tronco, poi dopo aver percorso tutta la ciclabile già realizzata anni fa lungo gli argini dell’Impialla e dello Stella, si arriva al secondo tratto che, giunti in Querciola, porta fino al confine con Prato. È possibile prenotare la propria partecipazione contattando l’ufficio del Sindaco ai numeri 0573 771217-266 tutte le mattine, dalle 9 alle 13, oppure registrarsi sul posto, domenica stessa.

PISTOIA, I SUOI SINDACI INDEMOCRATICI

E IL CORTO CIRCUITO DELLA GIUSTIZIA PENALE E CIVILE

Gentili lettori e famose «autorità costituite» della Gip Patrizia Martucci: la libertà non ha prezzo e personalmente me la sono guadagnata con ben 104 giorni di arresti domiciliari illegali e angherie d’ogni sorta. Come «perseguitato politico» perché invendibile e invenduto, non vedo la necessità di soffrire di epigastralgìe alla Benesperi di Agliana o di aggredire la gente come fa l’assessore Maurizio Ciottoli. Il popolo, nel cui nome è amministrata la giustizia (?), sono anche io e pertanto pretendo, costituzionalmente, di ricevere dai magistrati non il trattamento-Berlusca, ma il rispetto e l’onore che merita chi, come me, è stato fedele e più che competente servitore di questo stato oggi sfasciato dal “relativismo sfigurante” del potere e del denaro

Per il sindaco di Quarrata che non ha né testa né pudore, «sottolineare l’importanza del rispetto della natura e di stili di vita sostenibili» significa trascinare un certo numero di pedalieri sulle famosissime piste ciclabili di sergio-goriana memoria.

Il Pd educa il popolo così: ma se c’è una legge – e con essa due regolamenti edilizi e tutti i Tar che dicono che le strade vicinali/interpoderali non possono essere chiuse –, allora su questo argomento il sindaco “senza testa” tira avanti come un mulo o peggio, pur di non turbare la vita del ragionier Romolo Perozzi, a cui fu indebitamente concesso di tutto di più dagli uffici falsificatori del Comune democratico.

Dunque a Quarrata ci sono o no, generosa procura del dottor Tommaso Coletta che vuole aiutare «la gente comune», i privilegiati di sistema?

E perché si manda sotto processo chi, come me, chiede solo il rispetto della legalità, mentre non si fa parola dell’abusivismo dell’assessore all’edilizia Simone Niccolai e non si tocca il Mazzanti e i suoi dipendenti falsari, causa di corruzione e favoritismi, di falsi e favoreggiamenti vari?

Quante mie Pec hanno chiesto che la procura di Pistoia indagasse e, contrariamente alla richiesta, sono state tutte vergognosamente usate per accusarmi di calunnia e di stalking nei confronti del ragionier Romolo Perrozzi, Ctu del tribunale di Pistoia e, non inverosimilmente, ben noto al solerte e plurimpegnato signor Claudio Curreli?

A questo punto c’è da chiedersi (cosa che spetterebbe alle opposizioni di Stracchino di Nonno Nanni e/o Philadelphia spalmabile di Quarrata) “chi protegge chi” fra Comune del Mazzanti e la procura di Pistoia, dove la titolarità delle indagini è stata affidata a un sostituto, Claudio Curreli, che lavora su tre piani:

il primo di Pm soggetto all’art. 112 della Costituzione;

il secondo di ipotetica incompatibilità su Pistoia, dato che sua moglie, la signora Nicoletta Curci, lavora nello stesso tribunale in sede civile e per giunta su materia affinissima a quella trattata dal marito;

il terzo – e più grave – Curreli, sostituto procuratore con obbligo di art. 112, al di fuori delle stanze del terzo piano del palazzo di giustizia, coordina e smista, fin troppo disinvoltamente e pubblicamente, il traffico in Terra Aperta, rete della accoglienza dei clandestini cui fanno capo anche e (e non solo) don Biancalani e don Tofani con le loro realtà incontrollate e incontrollabili a detta – da quel che si sa – anche dell’Asl, che avrebbe presentato diversi esposti nella muta procura di Pistoia.

Il procuratore capo Tommaso Coletta, a cui sono stati chiesti chiarimenti in merito, fa il cosiddetto orecchio da mercante: e insieme a lui anche lo stesso presidente del tribunale.

Tuttavia non tutti i giornalisti o ex-giornalisti pistoiesi sono disposti a pendere dalle labbra delle «autorità costituite» della signora Patrizia Martucci, per svolgere una funzione schiavile di mero ossequio…

In assoluta libertà di critica, cari tutti pistoiesi e no, affermo che il processo mal raffazzonato (e non istruito) dal signor Claudio Curreli, e evidentemente macchiato da macroscopiche lesioni di diritti per ipotesi di sviamento di potere e abuso d’ufficio in relazione all’art. 358 cpp, è solo un processo “politico” che profuma la procura pistoiese dell’odore di non terzietà e non imparzialità.

E prima di rinviarmi ulteriormente a giudizio, studi bene le carte: e non lasci irretire da non poche considerazioni peregrine e manipolate di certa polizia giudiziaria domestica.

Da oltre un anno sono costretto a sostenere, senza mezzi termini, che la procura di Pistoia non ha alcun diritto di perseguitarmi solo per disonorevoli motivi di favoritismi che nulla hanno a che vedere con la giustizia.

Nessun cittadino, infatti, che chiede che si applichi una legge, commette reato e deve essere, per ciò stesso, rinviato a giudizio.

Spiace dover constatare che a Pistoia – e non soltanto per questo caso – non siamo nei limiti di ambiti giudiziari, ma più verosimilmente in una realtà nella quale si coltivano e prosperano rigogliosamente la sopraffazione e la violenza privata sul e contro cittadino.