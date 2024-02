DEMOLITA LA PASSERELLA PEDONALE DEL RACCORDO

Domani mercoledì 21 febbraio sarà riaperta la strada

PISTOIA. Sono in fase conclusiva le operazioni di demolizione della passerella pedonale sul raccordo nel tratto Pistoia Ovest – Ponte Europa, danneggiata ieri nell’urto causato da un escavatore trasportato da un mezzo pesante. Domani mattina la strada resterà chiusa per permettere alla ditta incaricata dal Comune di Pistoia di ultimare le operazioni in corso e liberare la sede stradale.

La viabilità potrà tornare alla normalità nella giornata di domani, mercoledì 21 febbraio, non appena conclusi i lavori previsti nelle prime ore della mattinata e le conseguenti e necessarie operazioni di pulitura della carreggiata stradale e ripristino delle barriere di sicurezza stradale.

A seguito della verifica dei tecnici effettuata ieri, si è resa necessaria la demolizione della struttura per ripristinare le condizioni di sicurezza della strada. Con l’obiettivo di riaprire quanto prima il raccordo, il Comune ha incaricato una ditta della demolizione.

Intanto, sono terminati da poco i lavori di allaccio della nuova tubazione a servizio di via dello Spartitoio, in sostituzione di quella che era presente lungo la passerella demolita. I tecnici di Publiacqua, in coordinamento con i tecnici del Comune di Pistoia, con l’impresa incaricata dall’Ente e con il personale di Anas e degli altri enti coinvolti, hanno posato una tubazione che passa al di sotto della sede stradale ed è stata collegata alla rete esistente sui due lati del medesimo asse viario. Fa sapere Publiacqua che l’acqua è stata riaperta e la rete tornerà alla normale pressione nel corso delle prossime ore.

Per attraversare a piedi il raccordo, le persone possono continuare a usufruire del sottopasso di via dell’Edera, situato poco più avanti.

[comune di pistoia]