DENUNCIATO PREGIUDICATO RUMENO IN POSSESSO DI STRUMENTI DA SCASSO

Il controllo è avvenuto domenica pomeriggio da parte delle Volanti al Soccorso

PRATO. Domenica pomeriggio, alle ore 15.45 circa, un equipaggio delle Volanti, nel corso di attività di prevenzione effettuata in zona Soccorso, ha proceduto al controllo di un individuo che si aggirava in maniera sospetta in via Siena il quale, alla vista degli operatori di polizia, sperando di non essere visto, aveva lanciato a terra un oggetto che, successivamente recuperato, risultava essere un grosso tronchese metallico, di ingiustificata detenzione e pertanto sottoposto a sequestro dagli agenti.

Fermato ed identificato l’uomo per un venticinquenne rumeno residente a Pistoia, è risultato annoverare precedenti di polizia, tra cui un foglio di via obbligatorio, emesso dal Questore di Prato il 31 agosto 2020, con divieto di far ritorno in questo capoluogo per due anni, venendo pertanto lo stesso denunciato in stato di libertà per i reati di inosservanza del predetto foglio di via e possesso ingiustificato di strumenti atti allo scasso.

[questura di prato]