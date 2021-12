DI NUOVO APERTO IL BAGNO PUBBLICO IN VIA MANASSEI

Il servizio sarà usufruibile dal lunedì alla domenica, dalle 11 alle 18. L’assessore Gabriele Bosi: “Un servizio importante per i cittadini e per i turisti e un obbiettivo mantenuto da parte dell’Amministrazione comunale”

PRATO. Da ieri è di nuovo attivo il bagno pubblico in via Manassei, il vicolo che collega corso Mazzoni con via Firenzuola.

Il bagno pubblico, rimesso a nuovo dopo un periodo di inagibilità, sarà aperto dal lunedì alla domenica, dalle ore 11 alle ore 18. Il servizio, sorvegliato da una persona durante l’intero orario di apertura e accessibile per i disabili, sarà fruibile al prezzo di 50 centesimi e prevede un wc per le donne e i disabili e uno per gli uomini. A breve sarà anche disponibile un fasciatoio.

La gestione attuale è a cura della Cooperativa Alice.

“Siamo soddisfatti dell’apertura del bagno pubblico in centro — ha dichiarato Gabriele Bosi, Assessore al Patrimonio e al Turismo — perché risponde a una richiesta attesa da molto tempo e sarà un servizio importante non solo per i cittadini pratesi ma anche per i turisti che percorreranno le vie del centro storico della nostra città”.

“Ringrazio i nostri uffici — ha aggiunto Bosi —, il cui lavoro rapido ed efficiente ci ha permesso di aprire il bagno pubblico prima dell’inzio del 2022, in anticipo quindi rispetto a quanto previsto”.

[gf — comune di prato]