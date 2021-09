dialoghi sull’uomo 2021. IL PREMIO INTERNAZIONALE VA ALLO SCRITTORE CLAUDIO MAGRIS

Il riconoscimento al germanista, saggista, giornalista, narratore e scrittore di teatro sarà assegnato il prossimo 25 settembre nell’ambito della dodicesima edizione del festival di antropologia

PISTOIA. Il Premio Internazionale Dialoghi sull’uomo, quest’anno alla sua quarta edizione, sarà assegnato sabato 25 settembre nell’ambito della dodicesima edizione del festival di antropologia Pistoia — Dialoghi sull’uomo. Un riconoscimento conferito a una figura del mondo culturale che con il proprio pensiero e lavoro abbia testimoniato la centralità del dialogo per lo sviluppo delle relazioni umane e contribuito a migliorare il dialogo e lo scambio interculturale, in Italia e nel mondo (nel 2017 fu assegnato allo scrittore israeliano David Grossman, nel 2018 al drammaturgo e saggista nigeriano Wole Soyinka, Premio Nobel per la Letteratura nel 1986 e nel 2019 alla fisica ed economista indiana Vandana Shiva).

Vincitore della quarta edizione è Claudio Magris, germanista, saggista, giornalista, narratore, scrittore di teatro. Magris è uno dei maggiori testimoni della nostra epoca attraverso un modello di militanza intellettuale che torna in tutte le sue opere. Professore emerito all’Università di Trieste, collabora con il Corriere della Sera.

Tra le sue opere: Il mito asburgico nella letteratura austriaca moderna (Einaudi, 1963); per Garzanti: Danubio (1986), Un altro mare (1991), Microcosmi (1997, Premio Strega), Utopia e disincanto (1999), La mostra (2001), Alla cieca (2005), Lei dunque capirà (2006), La storia non è finita (2006), Alfabeti (2008), Livelli di guardia (2006), Ti devo tanto di ciò che sono. Carteggio con Biagio Marin (2014), Non luogo a procedere (2015); Tempo curvo a Krems (2019), Il Conde alla foce (2020), Istantanee (2016), Polene. Occhi del mare (2019) per La nave di Teseo; Opere vol.1 e vol.2 (i Meridiani, 2012 e 2021), L’infinito viaggiare (2005) e Croce del Sud. Tre vite vere e improbabili (2020) per Mondadori.

Il Premio, promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, è conferito da una giuria formata da: Lorenzo Zogheri, presidente della Fondazione Caript, Giulia Cogoli, direttrice di Pistoia— Dialoghi sull’uomo e dagli antropologi e consulenti scientifici del festival Marco Aime e Adriano Favole. Vi faceva parte anche Luca Iozzelli, l’amministratore unico di Pistoia Musei & Cultura scomparso nei giorni scorsi a cui è dedicato l’intero festival 2021.

Il premio prevede una somma in denaro di 5000 €. La cerimonia di consegna del premio avverrà sabato 25 settembre alle ore 18 in piazza del Duomo a Pistoia. Al termine della premiazione Claudio Magris interverrà sul tema Quando comincia l’uomo? che approfondirà anche nell’intervista a seguire con lo scrittore Paolo Di Paolo.

Informazioni su: www.dialoghisulluomo.it

