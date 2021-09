dialoghi sull’uomo. LA SCOPERTA E IL SOGNO

A Pistoia sabato 25 settembre lo storico Alessandro Vanoli racconta come i viaggi e l’immaginazione hanno creato il nostro mondo

PISTOIA. Sabato 25 settembre alle ore 10 al Teatro Bolognini, lo storico Alessandro Vanoli terrà l’incontro dal titolo La scoperta e il sogno. Come i viaggi e l’immaginazione hanno creato il nostro mondo, nell’ambito del festival di antropologia del contemporaneo Pistoia-Dialoghi sull’uomo. La conferenza sarà replicata, sempre al Bolognini, alle ore 12.15.

Per millenni gli uomini hanno sfidato i limiti geografici per impadronirsi di ogni luogo ignoto, possedendolo prima ancora che con le armi con la conoscenza: spazi, natura, uomini e civiltà. La storia delle esplorazioni e delle conquiste non è solo una storia di geografie, ma di immaginazione e di come abbiamo plasmato il mondo a forza di sogni. Possono stare nella stessa storia i mercanti greci e Odisseo? Colombo, Magellano e i pirati dei Caraibi? La risposta a queste domande non è letteraria, ma storica, perché ci racconta il senso che abbiamo dato alle nostre scoperte e come oggi guardiamo al nostro incerto presente.

Questo incontro completa la serie di podcast di cinque puntate Viaggio come… che Vanoli ha realizzato appositamente per i Dialoghi e disponibile gratuitamente su Spotify, su Google Podcasts e su Apple Podcasts e sul sito e piattaforme social dei Dialoghi.

Alessandro Vanoli, laureato in Storia della Filosofia medievale e con un dottorato in Storia Sociale europea, è uno storico e scrittore. Ha insegnato presso l’Università di Bologna e l’Università Statale di Milano, e svolto ricerca in numerosi atenei, tra Europa e Americhe, specializzandosi in storia del Mediterraneo e in particolare sulla presenza islamica in Spagna e Sicilia. Da anni ha cominciato ad affiancare l’attività di saggista a un sempre maggiore interesse nei confronti della comunicazione e della divulgazione. dedicandosi tanto a progetti teatrali quanto ad attività didattiche legate alla narrazione storica. Collabora con Rai Radio3 e con il Corriere della Sera. Tra i suoi libri Quando guidavano le stelle (Il Mulino, 2015), Inverno (Il Mulino, 2018), Strade Perdute (Feltrinelli, 2019), Primavera e Autunno (Il Mulino, 2020), I racconti del ritorno (Feltrinelli, 2021).

Biglietti: 3€ (accesso con Green Pass)

In vendita presso la biglietteria di Pistoia in Piazza del Duomo, 12 e sul sito www.dialoghisulluomo.it

Pistoia – Dialoghi sull’uomo è promosso dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia e dal Comune di Pistoia, ideato e diretto da Giulia Cogoli. Il tema del 2021 Altri orizzonti: camminare, conoscere, scoprire, sarà affrontato in conferenze, dialoghi, spettacoli e camminate culturali. Antropologi, filosofi, scrittori, scienziati, sociologi, artisti, esploratori raccontano, da punti di vista differenti, l’anelito di ricerca che ha caratterizzato l’evoluzione del genere umano, superando i confini e camminando verso nuovi orizzonti, fisici e spirituali.

Per maggiori informazioni: www.dialoghisulluomo.it