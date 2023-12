“DIAPASON”: LEGGERE E DONARE FA BENE. A TUTTI.

A Poggio a Caiano Un fine settimana per bambini, ragazzi, genitori. Incontro con Antonio Ferrara, autore cult nell’editoria per ragazzi e laboratorio per bambini sul dono. Letture ad alta voce in memoria di Giulia Cecchettin e di tutte le donne abusate

POGGIO. Antonio Ferrara, big della letteratura per ragazzi, vincitore per due volte del prestigioso premio “Andersen”, propone con la moglie Marianna Cappelli una serata sul disagio giovanile, sui rapporti figli/genitori, sul ruolo che la lettura può avere nella crescita di entrambi. L’appuntamento è, questo venerdì 1 dicembre ore 21:15, alle Scuderie Medicee di Poggio a Caiano con un titolo emblematico, specie in questa complessa contemporaneità: “Scappati di mano: la letteratura per ragazzi serve anche agli adulti”.

La serata – organizzata dall’associazione culturale poggese “Diapason” – ha il patrocinio delle Amministrazioni Comunali di Poggio e Prato oltre che di Regione Toscana. Ingresso libero.

“Bisogna dare voce alle emozioni, bisogna scrivere e parlarsi per boicottare la disperazione e riorganizzare la speranza”. E’ il cuore della testimonianza di Antonio Ferrara accompagnato da Marianna Cappelli – fotografa, illustratrice, esperta in lettura ad alta voce – con letture intense e coinvolgenti. Durante la serata saranno letti, ad alta voce, brani dal libro “Mia” in ricordo di Giulia Cecchettin e di tutte le donne vittime di violenza

Il cammino iniziato dalle donne di Diapason prosegue domenica 3 dicembre (ore 16) presso la sede Auser nel parco del Bargo con un laboratorio per bambini dai 4 ai 9 anni curato da Sara Leoni e Alessandra Rossi. “Un regalo sospeso”, questo il titolo, comprende anche una merenda (3 euro a bambino, 5 per due fratelli). Si tratta di una iniziativa (costruire pacchetti regalo) per sperimentare il valore del dono. Da notare che i pacchetti realizzato saranno consegnati al Nido di Seano, rimasto danneggiato dalla recente alluvione.

