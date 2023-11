DIECI ORE DI STUDIO DI UNO STRUMENTO GRATIS AL CFM PER IL PROGETTO CEIS E CULTURIDEA

Le lezioni saranno tenute da Sergio D’Afiero, Jacopo Fagioli, Omar Ciottoli e Alessandro Toland Antonini

PISTOIA. Una straordinaria opportunità per tutti coloro, grandi e piccini, che desiderano avvicinarsi alla musica, è offerta dalla fattiva collaborazione tra C.E.I.S. , Associazione Culturidea e Centro Formazione Musicale di via Bindi (parcheggio del Seminario Vescovile) Pistoia.

Queste tre realtà, grazie ad un progetto Cesvot, patrocinio della Regione Toscana Giovani Sì, Presidenza del Consiglio dei Ministri, offrono 10 ore di lezione di strumento gratuito proprio presso il C.F.M. di Pistoia.

Gli strumenti selezionati per questa straordinaria opportunità gratuita di avvicinarsi ad uno strumento sono pianoforte, tromba, contrabbasso e chitarra. A questi potrebbe poi aggiungersi la possibilità di poter studiare canto o sassofono, ma questa ultima opportunità è in via di definizione.

I maestri che saranno impegnati nell’insegnamento sono noti e di tutto rispetto. Per il pianoforte è stato scelto il direttore del CFM Sergio D’Afiero, per la tromba il giovane jazzista di fama non solo nazionale Jacopo Fagioli (in possesso di laurea Jazz e Classica), alla chitarra il maestro collaboratore del Conservatorio Cherubini Omar Ciottoli e per il basso/contrabbasso il noto musicista, protagonista di importanti collaborazioni, Alessandro Toland Antonini. Nel caso fosse attivato anche il corso di sassofono contralto il maestro scelto sarebbe Matteo Fagioli.

Chiunque desiderasse informazioni e volesse iscriversi a questi corsi può inviare mail a sergiodafiero@gmail.com , segreteria@ceis.org , riccardo-fagioli69@virgilio.it .

Questa occasione si presenta davvero come molto particolare e sotto certi aspetti unica, in quanto non si tratta di un open day, ma della possibilità di accedere ad un vero piccolo percorso di introduzione alla musica. L’organizzazione deciderà a chi far svolgere questo percorso basandosi molto sulla tempestività delle richieste e rispettando la cro]nologia delle stesse con un criterio che sarà però associato anche ad esigenze tecniche e particolari caratteristiche dei richiedenti.

Per Culturidea e Ceis, grazie ai fondi della Regione Toscana erogati dal Cesvot, non si tratta del primo progetto e collaborazione in tal senso. La particolarità di questo progetto è il coinvolgimento della nota scuola di musica C.F.M. Pistoia. Il coinvolgimento della scuola permetterà agli studenti partecipanti al percorso che desiderassero proseguire nello studio di rimanere già da subito come corsisti della scuola stessa.

