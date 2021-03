DIGITALIZZAZIONE DELLO SPORT: LA STARTUP SPORTEAMES LANCIA UNA CAMPAGNA DI CROWFUNDING

FIRENZE. Sporteams, startup innovativa del settore sportech, annuncia l’inizio di una campagna di equity crowdfunding sul portale Two Hundred: l’obiettivo è accelerare il processo di rivoluzione digitale 4.0 dello sport italiano a livello giovanile, dilettantistico e amatoriale.

Un’ottima opportunità di investimento per chiunque creda nel potenziale della digitalizzazione nello sport. Sporteams è una start-up innovativa con sede a Firenze che, attraverso la propria Suite di prodotti, digitalizza integralmente il mondo delle associazioni e delle società sportive. Sfruttando le potenzialità delle nuove tecnologie, infatti, crea e commercializza una piattaforma digitale dello sport: una proposta di notevole interesse soprattutto in corrispondenza all’attuale momento di emergenza sanitaria.

Quale miglior soluzione per il futuro dello sport dopo il Coronavirus se non una rivoluzione digitale? Sporteams mira a far rinascere e valorizzare le comunità sportive italiane tramite una rivoluzione dell’attività organizzativa, gestionale e comunicativa delle società sportive e il mi

glioramento, in ottica 4.0, dei servizi offerti dalle stesse società, pronte a ripartire dopo il periodo dell’emergenza sanitaria.

Nata a fine 2018, www.sporteams.it ha rappresentato fin da subito una totale novità rispetto al mercato di riferimento, proponendosi come innovazione dirompente e aprendosi a uno scenario di mercato blue ocean: è adesso la prima azienda in Toscana che offre la possibilità di investire sulla digitalizzazione dello sport e una delle poche in Italia.

La raccolta di capitali tramite equity crowdfunding, dunque, si pone come obiettivo minimo €100.000, come massimo €500.000 e si concluderà il 14/05/2021, con la società che si è presentata con una valutazione di quasi 5 milioni di euro: per le persone fisiche e le società che intendono attualmente investire, inoltre, esistono degli importanti vantaggi fiscali, in alcuni casi fino al 50% dell’investimento stesso.

Luca Bassilichi, ideatore di Sporteams, spiega: “La digitalizzazione permette di trasformare il grande dramma della Pandemia in una occasione unica per creare un modo diverso di gestire le ASD italiane. Noi proponiamo una rivoluzione semplice e di buon senso basata sul paradigma delle 3 R, ossia Ripartenza, Rilancio e Reinvenzione dello sport.

Vogliamo raccogliere, in modo assolutamente innovativo, mezzo milione di euro da reinvestire immediatamente per aumentare le soluzioni a disposizione del mondo del mondo dello sport.”

Sempre nell’ottica dell’attuale emergenza internazionale e delle nuove regole, Sporteams propone un programma ben preciso per il prossimo triennio.

Entro il primo semestre del 2021, avvierà l’utilizzo di una serie di strumenti importantissimi per l’adeguamento normativo delle ASD, come l’autocertificazione e il registro degli ingressi negli impianti sportivi, la biglietteria elettronica e un sistema digitale di controllo e gestione accessi integrato con tornelli smart e termoscanner.

Entro il 2022, permetterà alle ASD di vendere direttamente il materiale tecnico-sportivo e gli highlights di allenamenti e partite.

Obiettivo entro il 2023, infine, sarà sviluppare un progetto editoriale, tramite l’acquisizione di asset funzionali, che introduca nel settore una narrazione di alto livello sui seguenti temi: gestione manageriale delle ASD; turismo sportivo in chiave glocal; buone pratiche nello sport; nutrizione, sport e salute. Sporteams ha già allacciato un’importante serie di rapporti strategici nel proprio ambito di azione, a livello locale e nazionale, tra cui si contano Comune di Firenze, LND Toscana e CSI (Centro Sportivo Italiano).

[mencarelli — calciopiù]