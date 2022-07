DIMENSIONE CORSE A “TRE PUNTE” AL RALLY INTERNAZIONALE CASENTINO

La scuderia pesciatina attesa sulle strade dell’International Rally Cup, ambientato nel fine settimana nella provincia di Arezzo. Michele Rovatti, Davide Giovanetti e Giacomo Guglielmini, portacolori pronti a concretizzare al meglio il terzo appuntamento della serie

PESCIA. È attesa ad un altro fine settimana di grandi prospettive, Dimensione Corse. La scuderia pesciatina sarà parte integrante del Rally Internazionale Casentino, terza manche di International Rally Cup ambientata – nel fine settimana – sulle strade della provincia di Arezzo. Per il sodalizio valdinievolino, la soddisfazione di condividere con i propri portacolori – tre per l’occasione – stimolanti prospettive, affiancandoli sui centocinque chilometri proposti dall’appuntamento che vedrà al via centoquaranta vetture.

Cercherà un ulteriore recupero in classifica di IRC Challenge Michele Rovatti, protagonista di uno sfortunato ritiro accusato al Trofeo Maremma ma anche di una degna risposta valsa il massimo punteggio al Rally del Taro. Il pilota pisano, al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione dal team PA Racing e condivisa con Jasmine Manfredi, attualmente si trova in quarta posizione di campionato.

Un parziale in grado di alimentare ambiziose aspettative di vertice e che avrà nelle strade del Casentino l’occasione decisiva per acquisire, ancora, il massimo punteggio disponibile affidando all’ultimo appuntamento – il Rally Città di Bassano – il ruolo decisivo.

Sulla pedana di partenza di Bibbiena farà sfoggio anche la Skoda Fabia Rally2 di Davide Giovanetti. Il pilota di Carrara, alla prima esperienza in un campionato di vertice come International Rally Cup, avrà a disposizione l’esemplare di MM Motorsport con il quale cercherà di cementare il feeling dopo due impegni – il Trofeo Maremma ed il Rally del Taro – archiviati con soddisfazione.

Un dialogo, quello tra Davide Giovanetti e la vettura turbocompressa boema, in via di perfezionamento e che sta interessando anche il copilota Massimo Moriconi. A puntare il vertice del Trofeo Due Ruote Motrici Prestige sarà invece Giacomo Guglielmini, chiamato alla seconda esperienza sulla Peugeot 208 Rally4 del team GF Racing con Simone Giorgio confermato nel ruolo di copilota. Per il pilota emiliano, l’occasione di migliorare il proprio “score” vista l’assenza sulle prove speciali dell’appuntamento di apertura, il Trofeo Maremma. Un ruolo di primo piano, quello di Giacomo Guglielmini in International Rally Cup, confermato dopo i brillanti risultati conseguiti nella passata edizione della serie promossa da Pirelli.

Il Rally Internazionale Casentino avrà nel “cuore” di Bibbiena il suo quartier generale. Lì saranno ambientate partenza ed arrivo della gara, con la pedana a far sfoggio in Viale Garibaldi e ad essere calcata dalle vetture protagoniste a partire dalle ore 21.30 di venerdì 15 luglio, con la presentazione degli equipaggi.

L’indomani, sabato 16 luglio, le ore 10.10 “saluteranno” la partenza della gara e la disputa delle prove speciali “Corezzo” “Rosina” e “Crocina”, ripetute fino al raggiungimento di centocinque chilometri cronometrati con arrivo a Bibbiena previsto per le ore 21.15.

[gabriele michi]