DIMENSIONE CORSE ATTESA PROTAGONISTA AL RALLY CASCIANA TERME

Il sodalizio pistoiese pronto ad interpretare l’appuntamento di inizio settembre con uno schieramento d’eccellenza, capitanato dal varesino Damiano De Tommaso, atteso su Skoda Fabia Rally2 Evo ed affiancato da Matteo Franconi

PESCIA. È pronta ad una nuova sfida, Dimensione Corse. La scuderia pistoiese è accreditata ad un ruolo da protagonista assoluta sulle strade dell’appuntamento che inaugurerà la seconda metà della sua stagione sportiva, il Rally Casciana Terme in programma nei giorni 2-3 settembre sui chilometri della provincia di Pisa. A rappresentarla – attraverso un progetto che ha interessato Diemme srl – sarà Damiano De Tommaso. Il pilota varesino, tra gli interpreti del Campionato Italiano Assoluto Rally, salirà al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo messa a disposizione da P.A. Racing e condivisa con il copilota Matteo Franconi. Una presenza di spessore, quella di De Tommaso, pilota che cercherà la miglior espressione su strade mai affrontate in carriera, contraddistinte da elevato tasso tecnico. Elementi, quelli proposti dall’appuntamento pisano, che hanno trovato riscontro nell’assegnazione alla gara del massimo coefficiente previsto per la Coppa Rally di Zona, quello di 1,5.

I chilometri proposti tra Pontedera e Casciana Terme coinvolgeranno anche altri portacolori del sodalizio pesciatino, alimentando concrete aspettative in termini di risultato. Saranno “della partita” anche Carlo Alberto Senigagliesi, con Marco Lupi alle note e Frido Pieretti, affiancato da David Castiglioni, entrambi sul sedile sinistro di due Skoda Fabia Rally2 Evo mentre, a disporre di una Peugeot 208 R2, sarà Simone Dolfi, pilota che avrà al suo fianco Alessio Pellegrini.

Il Rally di Casciana Terme coinvolgerà praticanti ed appassionati dalla serata di sabato 2 settembre, a Pontedera, con la cerimonia di presentazione degli equipaggi dal parco assistenza, ambientato nella Piazza del Mercato, in zona Oltrera. Alle ore 20:30 la disputa della prima prova speciale “Premio Pontedera Città dei Motori”: due chilometri e centocinquanta metri che garantiranno alla classifica le sue prime gerarchie, ambientati in un contesto di elevata spettacolarità e dove il pubblico, grazie all’allestimento di speciali tribune, potrà godere del confronto in massima sicurezza.

Il giorno seguente, domenica, saranno i due giri sulle prove speciali Casciana Terme, Montevaso e Miemo a definire la classifica assoluta e quelle di categoria, con poco meno di sessantatrè chilometri a fare da giudici.

Dimensione Corse desidera ringraziare Meteco Corse, nella persona di Luciano Chiaramello, per la disponibilità mostrata in merito alla partecipazione di Damiano De Tommaso al Rally di Casciana Terme, confronto che vedrà il driver varesino al centro di un progetto che farà leva su uno schieramento di grandi contenuti.

Dalla Toscana al Friuli, con le strade del Rally Piancavallo poste come obiettivo da Vittorio Ceccato, pilota che – con Emanuele Dinelli “alle note” – cercherà una nuova e stimolante espressione al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo di P.A. Racing. Chilometri, quelli proposti dal primo fine settimana di settembre, che chiameranno all’agonismo anche il figlio Giovanni, atteso al suo terzo impegno in carriera.

Per il giovane pilota veneto, le strade della provincia di Pordenone faranno da cornice al suo esordio al volante della Renault Clio Rally5, vettura messa a disposizione da PR2 Sport e condivisa con il copilota Ronny Celli.

[gabriele michi]