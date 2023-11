DIMENSIONE CORSE DA PROTAGONISTA AL RALLY CITTÀ DI SCHIO: LA SCUDERIA PISTOIESE ATTESA ALLA MANCHE FINALE DI INTERNATIONAL RALLY CUP

Saranno tre equipaggi a rappresentare il sodalizio pesciatino sulle strade della provincia di Vicenza, teatro della conclusione del campionato IRC

PESCIA. È carico di aspettative, il weekend che attende Dimensione Corse. La scuderia pesciatina sarà parte integrante dell’appuntamento conclusivo di International Rally Cup, serie che manderà in archivio l’edizione 2023 sulle strade del Rally Città di Schio, in provincia di Vicenza.

Riflettori puntati sui suoi portacolori, quindi, chiamati a recitare un ruolo da protagonista nelle rispettive categorie di appartenenza. Cercherà la vittoria nel Trofeo 2 Ruote Motrici Prestige Michele Rovatti, pilota che tornerà a saggiare le potenzialità della Renault Clio S1600 curata in campo gara da MS Munaretto e condivisa con Jasmine Manfredi. Reduce dalla settima posizione assoluta e la vittoria di classe al Trentino Rally, il pilota pisano è atteso ad un confronto che lo porrà davanti a competitor di caratura internazionale, forte di un percorso di alto profilo già al netto dello scarto effettuato da regolamento, relativo al ritiro accusato al Rallye Elba.

Un contesto, il Trofeo 2 Ruote Motrici Prestige, che vedrà al “via” anche Giacomo Guglielmini, pronto ad interpretare la Peugeot 208 Rally4 di GF Racing che vedrà, sul sedile destro, Massimiliano Bosi. Un percorso soddisfacente, quello del pilota emiliano, vincitore di classe al Rally Internazionale del Taro ed al Rally Internazionale Casentino e chiamato, sulle strade vicentine, ad una performance aggressiva volta alla conquista di una posizione di rilievo nella classifica di campionato.

Debutto sulla Renault Clio R3 messa a disposizione dal team SMD Racing per Massimo Salotti, pilota che, al suo fianco, avrà Cinzia Bertolotti. Per il driver, si tratta del terzo impegno stagionale.

Il Rally Città di Schio vedrà l’accensione dei motori oggi venerdì, con la disputa dello shakedown prevista nelle due sessioni delle ore 10:00 – 12:30 e 13:30 – 16:30. Alle ore 19:00 la partenza della gara, in programma sulla pedana di Piazzetta Lira, cornice che vedrà i protagonisti del confronto dirigersi successivamente verso i 12,73 km della prova speciale “Monte di Malo”, tratto al quale seguirà la fase di riordinamento notturno, a Piazza Eventi.

Da lì, alle 07:31 di domani sabato, le vetture entreranno in parco assistenza (ore 07:36) per poi confrontarsi sui 19,29 km della “Santa Caterina 1”. Alle ore 09:38 è in programma un riordinamento di venti minuti, a Valli del Pasubio, prima della disputa delle due prove speciali “Ponte Verde 1” di 11,33 km e “Pedescala 1” di 12,50 km. Un quarto riordinamento garantirà un “break” all’agonismo espresso tra la prova speciale “Santa Caterina 2” delle ore 14:42 e l’ultima fase di gara, caratterizzata dai chilometri della “Ponteverde 2” e “Pedescala 2”, tratto che manderà in archivio la competizione. Dallo stop dell’ultima prova speciale, le vetture si dirigeranno in centro città per un ultimo riordinamento e, successivamente, verso la pedana d’arrivo allestita in Piazza Rossi, dalle ore 18:30.

[gabriele michi]