DIMENSIONE CORSE ED UN FINALE DI STAGIONE DA PROTAGONISTA

La scuderia pistoiese, reduce da un Rally delle Colline Metallifere di grandi soddisfazioni, pronta ad interpretare la fase conclusiva della programmazione sportiva 2023 con una serie di appuntamenti di respiro nazionale

PESCIA. È attesa ad un finale di stagione intenso quanto carico di aspettative, Dimensione Corse. La scuderia pistoiese, reduce da un Rally delle Colline Metallifere valso la seconda posizione del podio assoluto, sarà interprete di una serie di impegni articolati su ampio raggio, spaziando sul territorio nazionale, alimentando la bontà di un trend che ha avuto nel recente “Colline Metallifere” l’ennesima conferma da parte di Carlo Alberto Senigagliesi, protagonista dell’ennesima performance d’effetto sulla Skoda Fabia Rally2 Evo, condivisa con Marco Lupi.

Nello stesso contesto, quarto di classe Rally4 ha concluso Massimo Salotti, interprete per la prima volta in carriera della Peugeot 208 turbo messa a disposizione da SMD Racing e condivisa con Pietro Brugiati.

Dalle soddisfazioni di una fase centrale di stagione che ha assecondato le aspettative ai palcoscenici che Dimensione Corse calcherà nel “tour de force” decisivo per le sorti della programmazione sportiva. Il primo appuntamento che vedrà impegnato il sodalizio pesciatino sarà il Trentino Rally, contesto che – nel prossimo fine settimana – vedrà Michele Rovatti interpretare la Renault Clio S1600 in vista del Rally Città di Schio, confronto che deciderà l’International Rally Cup.

Alle note del pilota portacolori di scuderia sarà presente Emanuele Dinelli, sotto la supervisione tecnica del team MS Munaretto. Nello stesso weekend saranno impegnati altri due equipaggi rappresentanti, sulle strade del Rally di Scandicci.

Sull’asfalto della nuova proposta toscana saranno chiamati Marco Nuti e Paolo Baldi, equipaggio che tornerà all’agonismo a cinque anni di distanza dall’ultima apparizione, nel contesto storico. I due portacolori avranno a disposizione una Renault Clio Williams, vettura di Gruppo A curata in campo gara da Top Rally. Dopo quattro anni, tornerà sulle strade di casa Andrea Vallecchi, driver che avrà a disposizione una Fiat Seicento Kit messa a disposizione dal team Cacciavite Motorsport e che vedrà, sul suo sedile destro, Silvia Menicucci.

Non solo asfalto, per Dimensione Corse: a garantire spettacolo e gran ritorno d’immagine sarà la presenza del sodalizio sui fondi sterrati del Rally del Brunello, in programma a metà novembre, appuntamento che coinvolgerà le strade che hanno fatto la storia del rallismo mondiale.

Ad interpretarle saranno Alberto Nocentini e Simone Giorgio, attesi su Subaru Impreza STI, chiamati ad un confronto che vedrà puntati i riflettori su dieci prove speciali e centouno chilometri cronometrati.

Nel medesimo fine settimana cercheranno ampia espressione i portacolori impegnati al Rally 2 Laghi, appuntamento che vedrà i riflettori puntati sulle strade dell’Ossola. Sarà “della partita” Mirko Pelgantini, driver reduce dalla vittoria di classe Rally4 al Rally Valli Ossolane ma che – per l’occasione – avrà tra le mani il volante della Skoda Fabia Rally2 Evo di SMD Racing, esemplare che condividerà con Luca Metaldi.

La stessa struttura metterà a disposizione la propria Peugeot 106 Kit a Donato Barazzetti e Rino Balassi, alla seconda chiamata della stagione. Terzo impegno stagionale, invece, per Gabriele Sarli e Luca Stivanello, con il pilota che punterà ancora sull’esperienza al volante della sua Peugeot 106 di classe N2, categoria che vedrà impegnati – su una vettura analoga – Massimiliano Daccò e Valentina Rugani. Nel confronto di classe A0, ambizioni affidate ad Andrea Scalabrini e Annalisa Vercella Marchese, equipaggio che punterà sul feeling espresso nell’abitacolo della Fiat Seicento Kit, vettura che utilizzano dalla stagione sportiva 2021.

[gabriele michi]