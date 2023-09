DIMENSIONE CORSE SU DUE FRONTI: “SANREMO” E “CITTÀ DI PISTOIA” NEL WEEKEND DELLA SCUDERIA PISTOIESE

Cinque i portacolori del sodalizio pesciatino schierati nella doppia ambientazione proposta dal fine settimana

PESCIA. Dimensione Corse ha risposto “presente” ad un weekend che la proietterà su due palcoscenici, dall’entroterra ligure all’asfalto della provincia di Pistoia. Il sodalizio di Pescia – al centro di una programmazione di respiro nazionale – cercherà di alimentare il positivo trend stagionale schierandosi al fianco dei suoi cinque equipaggi portacolori, attesi nelle due ambientazioni rallistiche.

Sui chilometri del Rally delle Palme, gara satellite del Rallye Sanremo, la scuderia pistoiese sarà rappresentata da Vittorio Ceccato, chiamato all’ottavo impegno della stagione sportiva al volante della Skoda Fabia Rally2 Evo del team P.A. Racing. Al suo fianco, nel ruolo di copilota, sarà impegnato Rudy Tessaro, compartecipe di una gara che avrà in Bordighera il suo centro nevralgico. Sette, le prove speciali previste nell’intera giornata di sabato, per un totale di sessantadue chilometri cronometrati.

Un contesto, quello proposto dalla Città dei Fiori, che chiamerà in causa Dimensione Corse anche tra una settimana, con il Rallye Sanremo Storico del 7-8 ottobre che vedrà impegnato Marco Vinicio Guerretti, pilota che – al recente Rallye Elba Storico – si è matematicamente aggiudicato la Coppa Nazionale Conduttori di classe 2 TC 2 1600, sulla Fiat 128 Coupè condivisa con Igino Diamanti.

Dalla Liguria alla Toscana, con l’asfalto “amico” del Rally Città di Pistoia a caratterizzare l’impegno di quattro equipaggi, attesi nell’ultimo appuntamento valido per la Coppa Rally di Zona 6. Tornerà sulla Skoda Fabia Rally2 Evo di MM Motorsport, a distanza di tre mesi dall’ultima occasione di utilizzo, Davide Giovanetti.

Il pilota, affiancato da Alessio Rossi, cercherà di alimentare la bontà del feeling con la vettura espresso nei precedenti appuntamenti.

Avrà a disposizione la Peugeot 208 R2, invece, Giacomo Franceschini. Il giovane driver sarà affiancato da Luigi Giovacchini con il supporto tecnico del team Cacciavite Motorsport, in una classe che lo vedrà contrapposto a Simone Dolfi, uno degli interpreti presenti sul podio della classifica di campionato, attualmente al terzo posto. Al suo fianco, sulla Peugeot 208 R2 di MM Motorsport, siederà il copilota Alessio Pellegrini. Nella classe N3, l’onere di rappresentanza spetterà a Gianluca Fortunato, sulla Renault Clio RS condivisa con Silvia Menicucci.

Il Rally Città di Pistoia si articolerà su sette prove speciali in totale, tre da disputarsi sabato e quattro previste per domenica, per un totale di distanza competitiva di 67 chilometri. La partenza è prevista dal centro città, da Piazza Gavinana dalle 17,30 di sabato e l’appuntamento con la bandiera a scacchi sarà nella stessa location l’indomani, dalle 16,15.

