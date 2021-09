diocesi di pistoia. INSIEME PER IL CREATO

Conferenza sui temi ambientali. Al centro l’impegno per il futuro della terra visto come opportunità di dialogo fraterno

PISTOIA. Un tempo per fermarsi a riflettere sul destino della casa comune. È il “Tempo del Creato” che dal 1 settembre va fino al 4 ottobre, ma che quest’anno, per la Chiesa in Italia, introduce anche alla prossima Settimana Sociale prevista a Taranto dal 21 al 24 ottobre che ha per titolo «Il pianeta che speriamo. Ambiente, lavoro, futuro. #tuttoèconnesso».

Stasera venerdì 17 settembre, con un evento a cura dell’Ufficio per il Dialogo e l’Ecumenismo e quello della Pastorale Sociale e Lavoro, la Diocesi celebrerà il Tempo del Creato con i fratelli delle altre chiese cristiane. L’appuntamento è alle 21 presso la Parrocchia della Vergine, nel salone del Centro Giovanni Paolo.

Il prof. Lorenzo Orioli, docente di Ecologia all’Università di Firenze e Coordinatore Circolo «Laudato sì» Toscana interverrà sul tema: Il Creato, il nostro domani. Seguiranno gli interventi dei rappresentanti delle diverse Chiese Cristiane aderenti all’iniziativa.

L’evento è promosso da: Chiesa Cattolica Diocesi di Pistoia, Chiesa Evangelica Valdese di Firenze, «Circolo Laudato si’» Toscana, parrocchia Ortodossa del Patriarcato di Mosca a Pistoia, Parrocchia Ortodossa del Patriarcato Rumeno a Pistoia.

Un impegno che da alcuni anni ha assunto nella diocesi di Pistoia una marcata tonalità ecumenica, nel desiderio di esprimere un impegno condiviso per la casa comune.

Per l accesso è richiesto il Green Pass.

[diocesi di pistoia]