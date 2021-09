diocesi di prato. PROSEGUONO LE SERATE LETTERARIE A VILLA DEL PALCO

Venerdì 10 settembre appuntamento con l’autrice Mariangela Maraviglia

PRATO. “Semplicemente una che vive. Vita e opere di Adriana Zarri”. Si intitola così il libro che, questo venerdì (10 settembre) a Villa del Palco (via del Palco, 228), sarà al centro della serata letteraria in compagnia dell’autrice Mariangela Maraviglia.

L’evento, con il quale prosegue la rassegna di incontri che durante l’estate ha portato diversi autori a Villa del Palco, comincerà alle 19.30 e avrà per protagonista il libro che, per la prima volta, ricostruisce la biografia della scrittrice, teologa ed eremita Adriana Zarri, dall’infanzia alla scelta eremitica. Un personaggio profondamente interessante, quello di Zarri, che, nel corso della sua vita, ha saputo conciliare una forte tensione spirituale e contemplativa con la partecipazione appassionata al rinnovamento cattolico e alle grandi battaglie sociali della seconda metà del Novecento.

L’autrice, Mariangela Maraviglia, dottoressa di ricerca in Scienze religiose, è da sempre appassionata di vite cristiane segnate da una profonda ricerca spirituale e da un’intensa partecipazione alla storia del proprio tempo.

Infatti, oltre al libro protagonista della serata, vanta la produzione di numerosi altri scritti come “David Maria Turoldo. La vita, la testimonianza”, “Morcelliana”, “Don Primo Mazzolari. Con Dio e con il mondo” e molti altri ancora.

Dopo il dialogo con l’autrice alle 19.30 (a ingresso libero), l’evento proseguirà con una cena alle 20.30 alla quale è possibile aderire solo su prenotazione (prenotazioni entro mercoledì 8 settembre).

Per partecipare alla serata, che si svolgerà nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione del contagio da Covid-19, è obbligatorio il Green Pass. È possibile scrivere alla mail eventi@sanleonardoprato.it per richiedere maggiori informazioni o per prenotare.

[diocesi di prato]