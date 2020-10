diocesi. DON ALESSIO BARTOLINI, NUOVO PARROCO DI VALDIBURE

PISTOIA — QUARRATA. Don Alessio Bartolini, vicario parrocchiale di Santa Maria Assunta a Quarrata dal 2017 è stato nominato il 3 ottobre scorso parroco di Valdibure. Al suo posto a Quarrata arriverà dalla parrocchia di San Pietro a Casalguidi il sacerdote Rwandese don Florien Kazubwenge.

“Come comunicato durante le sante messe festive di ieri – scrive don Bartolini – e come apparso sul settimanale diocesano La Vita il vescovo mi ha nominato parroco della Pieve di San Giovanni Evangelista in Valdibure. La nomina avrà effetto dal 22 novembre 2020 Solennità di Cristo Re. Vi chiedo di accompagnarmi con la vostra preghiera in questo nuovo passo nel mio ministero sacerdotale. Grazie. Dio vi benedica! Don Ale”.

La parrocchia di Valdibure si trova nel Vicariato dell’Ombrone-Limentra. Con quella di Santomoro è una parrocchia piuttosto piccola per numero di abitanti: nel territorio di Valdibure vivono circa 1500 persone residenti nei vari “castelli” (piccole frazioni) che sorgono intorno alla bellissima pieve di San Giovanni Evangelista. Tra questi uno dei maggiori è Lupicciano con l’oratorio di San Giuseppe.

Don Alessio Bartolini è stato ordinato sacerdote da monsignor Fausto Tardelli il 30 giugno 2019.

Oltre che a Quarrata è stato vicario parrocchiale presso la chiesa di Santi Maria e Biagio in Piuvica e Santa Maria in Masiano. E’membro dell’Ufficio Liturgico diocesano.

Andrea Balli

[andreaballi@linealibera.info]