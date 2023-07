diocesi. È MORTO DON ALFRED MANCHÈ

Le esequie dell’ex parroco di San Lorenzo a Usella si terranno sabato 15 luglio a Malta

CANTAGALLO. È morto alla vigilia del suo novantesimo compleanno don Alfred Manchè, ex parroco di San Lorenzo a Usella.

Originario di Malta, dove era nato il 14 luglio 1933, l’anziano sacerdote era tornato sull’isola da alcuni mesi per l’aggravarsi delle sue condizioni di salute e per stare accanto alla famiglia.

I funerali di don Alfred Manché saranno celebrati sabato 15 luglio a Malta. Sempre sabato, alle 8,30, sarà celebrata una messa in contemporanea con le esequie, nella pieve di San Lorenzo a Usella da don Emanuele Lanfranchi, successore di don Alfredo alla guida della parrocchia.

[diocesi di prato]