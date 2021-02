diocesi. È SCOMPARSO MONSIGNOR ITALO TADDEI

Canonico Lateranense aveva 101 anni

PISTOIA. [a.b.] All’età di 101 anni “è tornato alla casa del Padre Mons. Italo Taddei, presbitero della Diocesi di Pistoia e canonico lateranense”.

Già segretario del Cardinale Benelli, don Italo viveva ormai da tanti anni a Roma. A Pistoia lo si ricorda soprattutto per aver fondato nel dopoguerra (con Vittorio Amadori) la “Don Bosco” meglio conosciuta come la “Casa del ragazzo”, associazione attiva fino al 1975 per l’aiuto di bambini orfani o indigenti rimasti colpiti dalle conseguenze della guerra.

Monsignor Taddei era il prete più anziano della diocesi di Pistoia. Canonico lateranense monsignor Italo Taddei era stato anche per due anni cappellano a Montale.

“La Diocesi – si legge in una nota — si stringe attorno ai suoi “ragazzi”, agli amici e ai familiari, ringraziando il Signore per il dono del suo ministero e la sua lunga e luminosa testimonianza di vita”.