diocesi. I 101 ANNI DI MONSIGNOR ITALO TADDEI

Canonico lateranense è il prete più anziano della diocesi di Pistoia

PISTOIA. [a.b.] A Roma dove vive da tempo monsignor Italo Taddei, presbitero della Diocesi di Pistoia e canonico di San Giovanni in Laterano ha compiuto oggi 101 anni. Già segretario del Cardinale Benelli don Italo era stato anche per due anni cappellano a Montale nonché (con Vittorio Amadori) il fondatore a Pistoia, nel dopoguerra, della “Don Bosco” meglio conosciuta come Casa del ragazzo, associazione attiva fino al 1975 per l’aiuto di bambini orfani o indigenti rimasti colpiti dalle conseguenze della guerra.

“Ricordiamo don Italo Taddei – si legge in una nota – il prete più anziano della nostra diocesi: 101 anni! Non è proprio da tutti. A lui i nostri più sentiti auguri!”.