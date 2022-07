diocesi. LE NUOVE NOMINE, DON ALESSANDRO MARINI LASCIA LE PARROCCHIE DI VIGNOLE E CASINI

Guiderà Stazione di Montale e Chiesina Montalese. Nuovo parroco anche a Lamporecchio

PISTOIA. Mons. Vescovo, con suo Decreto in data 26 luglio 2022:

1. vista la necessità di provvedere alle parrocchie di San Pantaleo, Collina e Vinacciano, ha trasferito alle suddette parrocchie il rev. don Maurice Bulungo Kasongo, fino ad oggi in servizio presso le parrocchie di San Felice, Saturnana e Le Grazie. Inizierà il suo ministero pastorale il 1° settembre prossimo;

2. ha nominato parroco delle parrocchie di San Felice, Saturnana e Le Grazie, il Rev. don Mattia Klimek, trasferendolo dalle parrocchie di Lamporecchio, San Baronto, Porciano e Orbignano. Inizierà il suo ministero pastorale il 1° settembre prossimo;

3. ha nominato il rev. don Antonio Velotto parroco di Lamporecchio, San Baronto, Porciano e Orbignano, mantenendogli la parrocchia di Mastromarco. Don Antonio sarà coadiuvato nel suo servizio pastorale da don Arnaud Toupè, quale Vicario Parrocchiale di tutte le parrocchie del comune e che risiederà nella canonica di San Baronto. Il loro servizio pastorale inizierà il 1° settembre prossimo;

4. essendo nella necessità di provvedere in modo stabile alle parrocchie ormai da lungo tempo vacanti di Stazione di Montale e di Chiesina Montalese, ha nominato parroco delle suddette parrocchie il rev. don Alessandro Marini, trasferendolo dalle parrocchie di Vignole e Casini.

