diocesi. MERCOLEDÌ 22 SONO LE CENERI

Si apre il tempo forte della Quaresima. La celebrazione con il Vescovo

PISTOIA. Mercoledì delle Ceneri, il 22 febbraio, inizia il tempo forte della Quaresima. Mons. Tardelli presiederà la Messa con l’imposizione delle Ceneri in Cattedrale a Pistoia alle ore 9.30.

«Il Mercoledì delle Ceneri – spiega il Sussidio della Cei per la Quaresima 2023 – segna l’inizio della Quaresima, “momento favorevole” che il Signore offre alla sua Chiesa come tempo di grazia e di riconciliazione.

La liturgia inserisce l’austero segno delle ceneri nel contesto esistenziale del digiuno e in quello rituale della celebrazione, dove l’ascolto della Parola e il nutrimento dell’Eucaristia suggellano l’inizio del cammino comunitario e personale di conversione pasquale.

Tale conversione inizia con l’accorata invocazione di misericordia da parte di tutto il popolo, che si riunisce per ritornare al Signore con tutto il cuore; si fonda sulla certezza nuziale che, in Cristo, Dio continua ad offrire momenti favorevoli per riconciliare a sé l’umanità si realizza attraverso l’elemosina, la preghiera e il digiuno, compiuti nel segreto dinanzi al Padre che scruta e purifica il cuore».

