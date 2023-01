diocesi. MINISTERO DELL’ACCOLITATO ALLE DONNE, DOMANI LA PRIMA VOLTA

Sarà Monsignor Fausto Tardelli a conferirlo a Beatrice Pagliai della parrocchia di Santomato

PISTOIA. [a.b.] Domani alle ore 18 nella Cattedrale di San Zeno Beatrice Pagliai, 55 anni, insegnante di scuola dell’infanzia “Marino Marini” di Pistoia, da tempo impegnata nelle attività parrocchiali di Santomato a fianco di don Paolo Tofani e nell’associazione Libera sarà la prima donna nella diocesi di Pistoia a ricevere da monsignor Fausto Tardelli il Ministero dell’Accolitato fino al 2021 riservato alle sole persone di sesso maschile in quanto considerato propedeutico ad un eventuale accesso all’ordine sacro.

L’estensione ai laici di ambo i sessi (compreso quello del Lettorato) è stato deciso con il motu proprio Spiritus Domini del 10 gennaio 2021.

Oltre alla lettura della Parola di Dio durante le celebrazioni liturgiche l’accolitato/a svolge un servizio all’altare come ministrante-chierichetto o come dispensatrice dell’Eucarestia.

Andando più nello specifico Beatrice Pagliai potrà aiutare il sacerdote, in mancanza del diacono, nel disporre sull’altare corporale, purificatoio, calice e messale, assisterlo nel ricevere i doni nel distribuire l’Eucarestia e nella purificazione dei vasi sacri.

Approfondisci su https://www.tvl.it/it/notizie/diocesi-laccolitato-per-la-prima-volta-a-una-donna