diocesi. OGGI IL VIDEOMESSAGGIO DEL VESCOVO NERBINI AI GIOVANI PER LA QUARESIMA

Il vescovo Giovanni Nerbini invia ai giovani pratesi un messaggio in questo tempo di Quaresima per prepararsi con fiducia e speranza alla Pasqua. L’appuntamento è per questa sera, sabato 13 marzo, alle ore 21 sui canali Facebook, Instagram e Yotube della Pastorale giovanile della diocesi

PRATO. L’equipe guidata da don Marco Degli Angeli aveva organizzato un incontro in presenza per i ragazzi e le ragazze delle parrocchie come solitamente si usa fare in Quaresima. Fino all’ultimo si è sperato di poterlo tenere e adesso, alla luce degli ultimi provvedimenti anti contagio, è stato deciso di trasferire l’incontro sul web.

Il vescovo Giovanni ha registrato un video messaggio che sarà trasmesso in contemporanea sui profili social della Pastorale giovanile. Don Marco invita i giovani “a commentare e a scrivere domande sotto il post. Noi le inoltreremo al Vescovo e lui poi risponderà a tutti con un nuovo messaggio”.

Resta confermato l’appuntamento con la Via Crucis dei giovani guidata da monsignor Nerbini, in programma venerdì 26 marzo dalle 19,30 alle 20,30 che sarà trasmessa in diretta dalla cattedrale da Tv Prato.

