diocesi. POSITIVO IL PARROCO DI LUICCIANA E CANTAGALLO, DON FRANCO GROPPO

Le sue condizioni di salute sono buone

PRATO. È risultato positivo al Coronavirus don Franco Groppo, parroco di Luicciana e Cantagallo. Le condizioni di salute del sacerdote, 80 anni compiuti da poco, sono buone, non ha sintomi e si trova in isolamento nella canonica di San Michele a Luicciana.

La Diocesi di Prato ha predisposto la chiusura delle due chiese parrocchiali curate da don Franco in attesa della sanificazione. L’intenzione è quella di aprirle in tempo per le celebrazioni festive e prefestive del prossimo fine settimana.

Ecco la situazione degli altri sacerdoti positivi al Covid. Don Andrea Cerretelli, parroco di Galcetello, ha terminato l’isolamento nei giorni scorsi e domenica ha celebrato la messa festiva in parrocchia.

Sono via di guarigione don Carlo Geraci (Santa Maria della Pietà), don Massimo Malinconi (Mezzana) e don Carlo Gestri (Paperino).

Tutti e tre sono in attesa di fare un nuovo tampone che attesti la negatività al Coronavirus e il conseguente via libera da parte dell’Asl.

