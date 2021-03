diocesi. PRESENTATI LA GUIDA DEL PELLEGRINO E IL FUMETTO “SUI PASSI DI SAN JACOPO”

Queste le iniziative editoriali della diocesi di Pistoia – Edizioni San Jacopo – che saranno disponibili nei prossimi giorni per tutti i fedeli e gli appassionati di storia e cultura

PISTOIA. Due supporti per i pellegrini, uno come vera Guida – spirituale e non solo – che si ricollega alla tradizione di Santiago, l’altra invece, un modo per conoscere fin dall’infanzia la storia di San Giacomo apostolo.

La Guida del Pellegrino (Pistoia 2020, pp. 104) è stata curata dall’Ufficio Liturgico diocesano, in particolare dal diacono Federico Coppini.

«All’interno della nostra equipe e in collaborazione con l’Ufficio Pellegrinaggi – afferma il diacono Coppini – abbiamo inteso dare vita a questa guida per aiutare pellegrini e fedeli a fare un cammino un pò particolare. Un lavoro piuttosto articolato, che ha dato anche l’opportunità a chi l’ha curata di riscoprire il valore trascendente di alcuni punti della città, ma anche di conoscere meglio la loro origine e il loro significato, persino il perché di certe scelte architettoniche legate alla vita spirituale dei nostri antenati.

Il semplice mettersi a camminare ti fa accorgere di molte cose perché vai lentamente, rifletti su tutto ciò che ti capita, ma anche sul cammino passato e presente».

La Guida del pellegrino segue un cammino “a tappe” tra le chiese del centro storico di Pistoia e all’interno della Cattedrale che conduce il lettore tra le bellezze della città e la parola del Vangelo. Un itinerario che può aiutare a meditare le opere di Misericordia e le caratteristiche proprie dell’anno giubilare, ma anche suggerire momenti di preghiera da vivere da soli o in compagnia.

Il testo, pensato in primo luogo come sussidio di preghiera e meditazione per i pellegrini che varcheranno la soglia della Porta Santa, è poi accompagnato da una più breve proposta di “cammino” da poter svolgere anche da casa e che riprende gli spunti meditazione proposti dal vescovo Tardelli nella sua ultima lettera pastorale.

“Sui passi di San Jacopo” (Pistoia 2020, pp. 40) invece, è un progetto editoriale autonomo. La pubblicazione contiene una breve storia illustrata di San Jacopo Apostolo. Da una parte il libretto propone una narrazione che prende spunto dalle formelle d’argento dell’Altare di San Jacopo dedicate alla storia dell’apostolo e realizzate dall’orefice fiorentino Leonardo di Ser Giovanni tra il 1364 e il 1371. Nove formelle che compongono il paliotto sinistro dell’altare d’argento e che le illustrazioni riproducono quasi nella misura reale (la pubblicazione ha un formato quadrato 20x20cm).

“Sui passi di San Jacopo” è anche arricchito da nove disegni ispirati alle formelle realizzati dalla giovane illustratrice Luisa Scopigno. Le illustrazioni possono essere colorate, ma sono anche accompagnate con delle citazioni evangeliche collegate alla storia di San Jacopo.

Luisa (27 anni) è illustratrice e catechista che ha all’attivo— nonostante la giovane età — già diversi volumi di fiabe illustrate e la realizzazione del Palio della “Giostra dell’Orso” di Pistoia del 2009.

«Ho cercato di rendere la storia il più possibile fruibile anche per i più piccoli – afferma Luisa – . La partecipazione e il coinvolgimento dei bambini avviene anche incentivandoli a colorare le varie pagine, così come facciamo con diverse attività anche nei campi estivi della mia parrocchia di Gello, permettendogli così di ricreare e partecipare attivamente al racconto, avvicinandoli ancora di più ai personaggi».

Per questo – continua Scopigno – auspico la diffusione e il mantenimento della lettura anche dopo l’Anno Santo Iacobeo. San Jacopo, che rappresenta la nostra città, può e deve essere recuperato fin dalla catechesi anche per poter ricollegare i tanti simboli che fanno riferimento al santo nella nostra città, alla nostra storia».

L’idea è nata da un video, oggi disponibile sul canale YouTube diocesano, in cui Luisa accompagna con i suoi disegni la lettura della storia di San Jacopo. La voce narrante è di Matteo Magazzini. La parte grafica del video e delle due pubblicazioni, è a cura dello Studio Design e Comunicazione Metilene di Pistoia.

Entrambi i testi saranno in vendita a 5 euro, per il momento alla libreria San Jacopo, in via Puccini 32.

Ecco il link del “corto” animato: https://youtu.be/Y-V7izEdy-4

