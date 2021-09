diocesi. UNA FAMIGLIA DI AFGANI OSPITATA AD AGLIANA

Da ieri pomeriggio, mercoledì 29 settembre, la famiglia è ospitata in una struttura della parrocchia grazie al sostegno e alla collaborazione dell’associazione Porta Aperta

PISTOIA — AGLIANA. Quello che sta accadendo in Afghanistan è una dramma che trova la Diocesi di Pistoia in prima linea per fornire supporto alle famiglie che stanno arrivando sul territorio provinciale. La Diocesi, in questa situazione, riconferma la sensibilità, ma soprattutto la volontà di fornire alle famiglie un aiuto concreto, che si è tradotto nella disponibilità a promuovere l’accoglienza fin da subito con il coinvolgimento delle comunità parrocchiali.

Ieri pomeriggio – mercoledì 29 settembre – è arrivata ad Agliana la prima famiglia Afghana, ospitata in una struttura della parrocchia grazie al sostegno e alla collaborazione dell’associazione Porta Aperta.

«Il segnale che vogliamo dare è quello di non dimenticarci di chi è costretto per paura o per fame a scappare dal proprio paese – afferma il vescovo –. Sappiamo che possiamo fare ben poco, soprattutto da soli.

È con il gioco di squadra, e soprattutto con il coinvolgimento delle istituzioni, che è possibile aprire le comunità parrocchiali a queste esperienze di bene».

Ad accogliere la famiglia erano presenti il Vescovo di Pistoia, Don Paolo Tofani, il Sindaco di Agliana Luca Benesperi.

[diocesi di pistoia]