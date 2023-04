DIPENDENTI DEI CANTIERI COMUNALI ALLA SAN GIORGIO, CHECUCCI RISPONDE AI GIOVANI PD

Il consigliere comunale: “La soluzione è stata trovata e non è lesiva al diritto — dovere allo studio”

PISTOIA. La politica locale dei giovani democratici di Pistoia non ha altri argomenti da affrontare?

Vedo solo polemiche sterili che non portano a un bel niente.

Se il Comune non avesse programmato i lavori di bonifica ai cantieri comunali, l’opposizione sarebbe insorta.

Ora difronte ad uno spostamento temporaneo dei 14 dipendenti dei cantieri comunali, in nome della Salute, i giovani democratici di Pistoia si oppongono.

Mi sembra tutto surreale.

La presenza temporanea di chi lavora — ogni giorno — per il nostro Comune, non reca nessun danno ai fruitori della biblioteca e se anche lo recasse, sarebbe dovuto ad una causa di forza maggiore.

La politica è ben altro: risolvere i problemi e non crearne.

La soluzione è stata trovata e non è lesiva al diritto — dovere allo studio.

Ricordo che esiste il diritto alla salute e l’amministrazione ha provveduto a salvaguardarla.

Stiano sereni i giovani democratici di Pistoia, non saranno certamente i dipendenti comunali a distrarre i loro impegni.

Buono studio!

Emanuela Checcucci.