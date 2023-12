DIPLOMI ESABAC: LA CERIMONIA DI CONSEGNA A PALAZZO BANCI BUONAMICI A 46 STUDENTI DEL LICEO LINGUISTICO LIVI

Il presidente Calamai “Punta di eccellenza della scuola pratese”

PRATO. Nella giornata di ieri, giovedì 14 dicembre, il Salone Consiliare di Palazzo Banci Buonamici ha ospitato la cerimonia di consegna dei diplomi ESABAC, conseguiti da 46 ragazzi del Liceo Linguistico Carlo Livi nell’anno scolastico 2021-2022.

Il nome ESABAC associa le parole “Esame di Stato” e “Baccalauréat”, ovvero il diploma di maturità francese. E proprio di questo si tratta: le studentesse e gli studenti che intraprendono questo percorso ottengono, alla fine del quinto anno, entrambi i diplomi, grazie ai quali potranno iscriversi all’Università in Francia o in Italia.

Il Liceo Livi ha attivato la prima sezione ESABAC nell’anno scolastico 2013-14, entrando a far parte dei circa 280 licei italiani che ad oggi offrono questa opportunità ai propri studenti.

“Mi riempie il cuore di gioia vedere il Salone Consiliare così colmo di ragazzi – ha dichiarato il presidente della Provincia di Prato Simone Calamai presente alla cerimonia – Il percorso che avete scelto rappresenta una delle eccellenze della scuola pratese, un percorso altamente qualitativo che richiede uno sforzo notevole. Per questo poter realizzare oggi la consegna dei diplomi è per me motivo di grande orgoglio. Un ringraziamento speciale va alla preside Maria Grazia Ciambellotti e a tutti i professori che hanno accompagnato i ragazzi in questo importante cammino, che collega due culture diverse, anche se entrambe europee. Soprattutto in un momento storico come questo, dove vi è la tendenza a dividere, è necessario intraprendere la strada dell’unione.

“L’impegno della Provincia di Prato è totale per cercare di offrire a voi studenti la migliore istruzione – ha concluso Calamai rivolgendosi ai ragazzi – Grazie per il vostro impegno e auguri per il vostro futuro”.

[elci — provincia di prato]