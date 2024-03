DIRITTI O ROVESCI… MA PARI, TUTTO ESAURITO PER LO SPETTACOLO DI KATIA BENI

Appuntamento sabato 16 marzo ore 21 al teatro della Sala Banti. L’assessore Forastiero: «Una stagione teatrale da record con 150 abbonati»

MONTEMURLO. È una stagione teatrale da record quella della Sala Banti a Montemurlo con spettacoli da tutto esaurito fin dalla presentazione del cartellone a dicembre scorso. Come lo spettacolo “Diritti o rovesci… ma pari!” con Katia Beni e Benedetta Giustini, lo spettacolo in programma sabato 16 marzo ore 21,15, già pieno da ormai molti mesi.

Una giornalista, a volte fuori di testa, intervista un’attrice comica, a volte intelligente, su diritti delle donne e pari opportunità, esperienze di lavoro, di vita, in un mondo, quello dello spettacolo, che ha a che fare soprattutto con la comunicazione. Un’esilarante catena di gag e monologhi giocati fra incomprensioni e fraintesi, pulsioni sessuali, sconvolgimenti ormonali, che lascia spazio a riflessioni semiserie su stereotipi di genere e diritti violati.

«Abbiamo presentato la stagione teatrale a dicembre, in ritardo rispetto alla normale programmazione perché purtroppo a Montemurlo le conseguenze dell’alluvione si sono fatte sentire. Non ci aspettavamo una risposta così forte da parte del nostro pubblico. Questa è una stagione teatrale da record con 150 abbonati su una capienza della sala pari a 200 posti, un risultato che dimostra tutto l’affetto del nostro pubblico. —conclude l’assessore alla cultura, Giuseppe Forastiero – In questi anni abbiamo investito in spettacoli di grande qualità ma alla portata di tutti. Un teatro inclusivo, capace di conquistare l’attenzione di un vasto pubblico a prezzi popolari»

[masi —comune di montemurlo]