Mercoledì 25 ottobre alle ore 21.15 al circolo Arci Porta al Borgo il primo evento del progetto “La cassetta degli attrezzi” promosso dal Centro di Documentazione di Pistoia, del Circolo Arci di Porta al Borgo e dell’Associazione Arcobaleno

PISTOIA. Mercoledì 25 ottobre alle ore 21:15 al Circolo Arci Porta al Borgo di Pistoia, si terrà l’incontro “Diritto alla casa e politiche dell’abitare” un momento di dialogo e confronto tra le promotrici e i promotori dello sportello di prossimità del Circolo Arci di Porta al Borgo con Stefano Cristiano (Sunia-CGIL di Lucca) e Davide Innocenti (Sunia di Pistoia).

L’incontro apre il progetto “La Cassetta degli attrezzi” un percorso finanziato dalla Regione Toscana, nell’ambito dell’avviso pubblico per soggetti del terzo settore 2023, ed organizzato da una rete di associazioni pistoiesi composta dal Centro di Documentazione di Pistoia (CDP), archivio di materiali e cartacei e servizio di informazione e controinformazione pistoiese, dall’associazione Arcobaleno ODV, che dedica la sua attività alla cura dell’infanzia e dell’adolescenza e a sostegno alla genitorialità, e dal circolo Arci di Porta al Borgo, connettore sociale nel tessuto della nostra città.

Il progetto ha l’obiettivo di saldare una rete di associazioni territoriali per allargare la riflessione critica e costruire una “cassetta degli attrezzi” teorici e pratici per affrontare le sfide della contemporaneità.

Il progetto si snoderà su tre linee di intervento.

Il Centro di Documentazione sarà impegnato nella realizzazione di un ciclo di seminari e laboratori per giovani dai 15 ai 30 anni sui temi delle sfide del mondo che verrà: ambiente, democrazia, diritti, non violenza, lotta contro le disuguaglianze, educazione. Il programma sarà curato insieme al gruppo redazionale della rivista «Gli asini».

Il circolo Arci di Porta al Borgo curerà un ciclo di incontri formativi e informativi e l’attivazione di uno “Sportello di prossimità”, un punto di ascolto e prima consulenza rivolto a tutte le persone che ritengono di aver bisogno di un aiuto nella gestione di piccole problematiche legate a condizioni di svantaggio, e si propone come uno strumento agilmente accessibile per contribuire alla conoscenza e alla tutela dei diritti.

L’associazione Arcobaleno ODV realizzerà infine un ciclo di interventi di formazione extrascolastica con bambin* e ragazz* dai 6 ai 14 anni che frequentano il Centro semiresidenziale Arcobaleno (un servizio di accoglienza e accompagnamento che collabora da oltre 30 anni con i Servizi sociali del Comune di Pistoia), finalizzata al contrasto della povertà educativa.

Gli aggiornamenti sul progetto ed il programma degli eventi saranno disponibili sul sito del Centro di Documentazione di Pistoia (www.centrodocpistoia.it).

