dis-ordine giornalisti. MA L’ADDETTO STAMPA PUÒ SVOLGERE ANCHE LA FUNZIONE DI PORTAVOCE DI UN SINDACO O DI UN DIRETTORE DELL’USL?

Nella città di Vanni Fucci un’ulteriore esaltazione di intenti pubblicizzata in un corso di formazione deontologica per giornalisti che però è smentito in atti da non isolate pratiche indecenti della commissione di disciplina

PISTOIA. Un corso davvero interessante per parlare di “comunicazione” in materia di emergenze gestite nel sistema della Protezione Civile nazionale.

Nell’illustrazione degli argomenti i relatori hanno bene spiegato la necessità di una coscienza popolare diffusa per l’avvio delle procedure emergenziali, nelle quali gli addetti della comunicazione delle pubbliche amministrazioni giocano una funzione importante.

Qualcuno ha esordito con delle critiche, cioè che i preposti “portavoce” o “addetti stampa” molto spesso erano dipendenti dei Sindaci (o dei Dg – n.d.r.) e quindi si trovavano in un clamoroso conflitto di interesse.

Nessuno – eccetto chi scrive e il collega Luigi Scardigli – si era accorto che tra i presenti c’era anche la Daniela Ponticelli, nota per avere fatto la portavoce al Dg di Usl Toscana Centro e aver incassato anche l’indennità come responsabile incaricata della “posizione organizzativa” dell’ufficio stampa: allora era formato solo da lei stessa, appunto, che si controllava in proprio.

Una bella carriera assicurata dall’accreditamento politico che nell’Usl, piddìna in Toscana, ma sicuramente anche altrove con altre menti e altre bandiere politiche è una consuetudine.

Un caso, quello della Ponticelli, che venne portato anche all’attenzione dello stesso Ordine dei Giornalisti, con tanto di riunione della commissione di disciplina, che – presumibilmente per le chiare referenze politiche – vide fare un’ammuìna, e la questione finì con una vergognosa archiviazione. Come del resto succede in tutti gli ordini professionali: organizzazioni benefiche che assolvono i propri adepti battezzati e condannano gli infedeli. Ne abbiamo cassetti pieni di storie come queste: e tutti ben documentati.



Tra i presenti, il collega Luigi Scardigli ha esordito con una lamentela relativa all’incapacità dei giornalisti di procedere in modo libero e indipendente dagli editori: lui, già cronista a Tvl, venne licenziato da don Manone (Luigi Egidio Bardelli) per avere fatto una domanda uncorrect sull’amianto Breda a Giuliana De Sio, ospite del Premio Vallecorsi. Vietato grattare la scabbia!



Insomma l’evento è stato dimostrativo che l’Ordine dei Giornalisti, deve fare un’auto-analisi e decidere se “praticare”, anche, le belle sceneggiate che rappresenta durante i corsi di formazione. Anche in questa politicamente addomesticata famiglia occorre assumere i bei criteri di dignità e rispetto dei doveri non solo nei corsi di formazione, ma molto di più nelle definizioni dei procedimenti disciplinari a carico degli iscritti, a prescindere dal fatto che essi siano o meno del Pd.



Il direttore Bianchini dice che la mia è una pia illusione, vista la mancanza di una cultura rigorosa volta alla affermazione dei criteri di giustizia e democrazia: e per questo motivo si è dis-iscritto dal Consiglio dell’Ordine della toscana.

Il corso si è concluso, ma quante coscienze si sono formate in modo positivamente ispirato a una cultura della autonomia e della indipendenza della professione?

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]

I compagni sono famosi nel predicare bene e razzolare male

Prima o poi dovrò pubblicare una valanga di atti della disciplinare

e vi assicuro che vi divertirete un sacco. Vi sembrerà di rivedere certe mosse geniali della

Procura della Repubblica di Pistoia

E.B.