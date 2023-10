disabilità. AL  “PECCI” LA PRESENTAZIONE DEL LIBRO “COME I BAMBINI SOTTO IL LENZUOLO”

Francesco Cannadoro sabato 14 ottobre alle 17 racconta il ‘segreto’ di un padre, tra fuga e ritorno. L’evento è promosso da Orizzonte Autismo Prato. Una occasione per riflettere sulle difficoltà delle famiglie

PRATO. [a.b.] Orizzonte Autismo Prato insieme a “Un Prato di Libri” e il Centro Pecci organizza per sabato 14 ottobre alle ore 17 presso il Centro Pecci in viale della Repubblica la presentazione del libro “Come i bambini sotto il lenzuolo”. A raccontare la sfera più intima della disabilità, assieme a Eva Maggiorelli (presidente di Orizzonte Autismo Prato) sarà l’autore, Francesco Cannadoro, blogger, autore della pagina facebook ‘Diario di un padre fortunato’, con decine di migliaia di follower sui social e padre di Tommaso, affetto da una grave malattia neurodegenerativa che provoca un ritardo psicomotorio. Da barman Cannadoro è diventato content creator sui temi della disabilità, per lavorare da casa e stare il più possibile con il figlio. La moglie Valentina ha lasciato il lavoro di parrucchiera per dedicarsi al figlio che “non vede, non riesce a camminare, soffre di epilessia e si alimenta attraverso una peg”.

Il libro racconta la realtà di Federico: papà di Simone, affetto da una disabilità del tutto simile a quella di Tommaso, che si sente schiacciato da una situazione tanto pesante al punto da decidere di abbandonare il figlio e la madre del bambino, Serena. Garantisce soltanto, a debita distanza, un sostegno economico.

Per il resto scompare totalmente, e quel figlio diventa il suo segreto. Ma la vita è bizzarra, e dopo qualche anno sarà costretto a fare i conti con quella scelta, a guardarsi dentro, ad ammettere le proprie fragilità: un passaggio necessario per tornare a vestire appieno i panni di padre.

A fare da sfondo, le città di Milano – Cannadoro è lombardo – e Cattolica, la cittadina dell’Emilia-Romagna dove da alcuni anni Francesco e Valentina si sono trasferiti per permettere a Tommaso di godere della vicinanza del mare e dove hanno trovato una città più a misura di disabilità.

Nel corso della presentazione si parlerà di disabilità, caregiving e delle difficoltà delle famiglie che si trovano ad affrontare ogni giorno la disabilità.