disadatti. BENESPERI E CIOTTOLI SI LODANO E S’IMBRODANO. SE SONO DEI MAGHI, LO SONO SOLO PERCHÉ HANNO CALUNNIATO, PRESTATO FALSA TESTIMONIANZA IN AULA E SONO STATI CREDUTI E ACCAREZZATI DA MAGISTRATI PRONTI, SENZA E CONTRO LE PROVE, A NEGARE LA VERITÀ DEI FATTI. PAROLA DEL SIGNORE E OPINIONE DI “LINEA LIBERA”

Se Agliana oggi può contare su questi tre nuovi vigili che vedete nel servizio del Tirreno, i due bimbini affidati all’adozione della segretaria Paola Aveta, reggente di fatto del Regno di Agrùmia, devono ringraziare solo Alfredo Fabrizio Nerozzi. Bilanci, controbilanci, variazioni di bilancio glieli ha votati tutti lui, il marito di quella comandante dei vigili – Lara Turelli – che i due meschini hanno sfruttato come negrieri per poi abbandonare in bocca al Cerbero della falsa giustizia nel tribunale di Pistoia, il condannificio istituzionale in cui si abbatte chi si vuole e si salva chi si crede, perché certi magistrati, non di rado, sono padroni assoluti e sanno di non dover rendere conto a nessuno. Ma se non è così, lo si dimostri

Va bene che Agliana è il paese delle pavone-Caramelli e delle pavoncelle-Signori, e che tutti si possono pavoneggiare, ma c’è anche un limite alla decenza!

COME SON BRAVI IL BENESPERI E IL CIOTTOLI

PURE SE SONO VILI E NANEROTTOLI!

Ci vuole coraggio, per un Benesperi e un Ciottoli, a presentarsi al pubblico e a parlare a vanvera con la spocchia dei disadatti che, quasi come le lucciole, lampeggiano con il loro sederino intermittente nel buio in cui hanno cacciato Agliana, la comunità che aveva dato loro fiducia dopo aver promesso agli elettori, oggi perculati, che avrebbero fatto pulizia del marciume prima contestato alla sinistra per almeno una 15ina di anni se non di più.

Lo stesso coraggio che hanno avuto le loro avvocate degne di citazione – la signora Elena Augustin, per il bimbominkia del Buono e della Vilucci, e l’omologa, Cristina Meoni, per l’assessore aggressore dei giornalisti –, che non si sono fatte scrupolo di indicare ai loro squinternati clienti che dire il falso al giudice in aula e dichiarare di essere vittima di stalking da parte di chi li richiamava al loro dovere, non era il massimo della correttezza, della legalità e della moralità. Ma che ci aspettiamo da professionisti e ordini professionali (per la dirittura morale dei giuristi vedi le pronunce della Corte Costituzionale e ne avanza…), il cui unico scopo è vincere facilmente e non importa come?

Il medesimo coraggio lo hanno avuto il sostituto Claudio Curreli – incompatibile con Pistoia, ma tollerato da tutti in religiosa protezionistica omertà: colleghi e avvocati medesimi compresi – e il facente funzione Giuseppe Grieco che, dichiarando falsamente in aula (è in atti) di aver ascoltato e letto tutto quello che c’era sul mio cellulare sequestrato dalla rabbia preconcetta di Curreli – il colpevolista degli altri, ma l’assolutore di se stesso –, ha fatto chiaramente vedere che del “processo politico” con cui Luca Gaspari ci ha condannato, ne sapeva molto meno di un povero ginnasiale al primo anno, a cui un professore imbecille dà da tradurre 45 righe di Platone del Fedro in un’ora e 45 di compito in classe.