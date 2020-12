disastro strade. FRANA SULLA SP 20 POPIGLIO – FONTANA VACCAIA

La frana al km 12 (misura stimata) è segnalata e transennata. Il traffico è a senso unico alternato

SAN MARCELLO PITEGLIO. [M.F.] Sulla Sp 20 Popiglio – Fontana Vaccaia, nel tratto delle Torri di Popiglio del Comune di San Marcello Piteglio, prima dell’Agriturismo il Volpino, al km 12 (misura stimata) è presente una frana che ha interessato ed eroso parte della strada.

La frana è segnalata e transennata e il traffico è a senso unico alternato.

Pietoso lo stato delle cunette che dovrebbero far defluire l’acqua.

Sul sito della Provincia di Pistoia non sono pubblicati, ma forse non gli abbiamo trovati, avvisi o ordinanze per avere maggiori dettagli.