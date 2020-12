disastro strade. SP12: “LA PROVINCIA NON HA SOLDI” , LAVORI A PRIMAVERA

Rifacimento manto stradale nei punti più critici e pulizia delle fossette

PISTOIA-VILLA BASILICA. Facendo seguito alle notizie apparse su vari organi di informazione in questi ultimi giorni e alle proteste dei Sindaci di Villa Basilica e di Pescia in ordine ai mancati interventi sulla Strada Provinciale delle cartiere che da Collodi porta a Villa Basilica, il Presidente della Provincia di Pistoia Luca Marmo, pur ribadendo le ormai note difficoltà di risorse a disposizione dell’ente, sia finanziarie che di personale, informa che l’attenzione e l’impegno della sua amministrazione non mancano.

Consapevole della criticità di questa arteria sono stati programmati per il 2021 due importanti interventi:

uno di manutenzione straordinaria, relativo al rifacimento del manto stradale nei tratti più critici, con fondi del Decreto Ministeriale 49/2018

l’altro relativo a manutenzioni ordinarie per pulizia delle fossette e ripristino puntuale di alcuni tratti di asfalto, già appaltato

L’inizio dei lavori è previsto per la prossima primavera.

[provincia di pistoia]