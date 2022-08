DISCARICA A CIELO APERTO DAVANTI ALLA COOP FABBRICONE

Ovattoni (consigliera d’opposizione): “A Prato il degrado avanza imperterrito”

PRATO. Ancora una volta ci ritroviamo le strade cittadine invase dai rifiuti. Una vera e propria vergogna — afferma Patrizia Ovattoni, consigliera d’opposizione.

La zona della Coop del Fabbricone, come noto — prosegue la consigliera — è molto frequentata per la presenza delle varie attività commerciali. Inoltre c’è da evidenziare che il lunedì vi è maggior afflusso delle persone in quanto vi è il mercato settimanale.

Tutto questo degrado che avanza dimostra quanto la nostra città sotto il profilo del decoro non sia abbastanza curata né attenzionata — precisa Ovattoni.

Tutta questa trascuratezza ovviamente si traduce in un danno nei confronti dei cittadini che pagano le tasse per avere una città pulita ed ordinata.

L’amministrazione ha delle gravi responsabilità in merito a tutto il degrado che sta da un lato inquinando e dall’altro danneggiando l’immagine della città – conclude la nota di Patrizia Ovattoni.

Patrizia Ovattoni

Consigliere Comunale