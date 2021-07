DISCARICA ABUSIVA IN UN PIAZZALE DI UNA CARROZZERIA: SCATTA IL SEQUESTRO

Il carrozziere proprietario dell’area, deferito all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita dei rifiuti, dovrà ripulire tutto il piazzale

PISTOIA. Una discarica abusiva a cielo aperto in un terreno situato in via Vecchia Fiorentina è stata scoperta, nei giorni scorsi, dall’Unità Ambientale della Polizia Municipale e il personale della Polizia Provinciale di Pistoia che hanno effettuato un intervento congiunto, a seguito di alcune segnalazioni riguardanti problematiche legate a un indiscriminato abbandono di rifiuti.

Sul posto gli agenti hanno trovato veicoli incidentati, parzialmente smontati e abbandonati da anni, carcasse di pneumatici e di parti di veicoli, fusti di olio e di vernici, residui di demolizioni edili, cataste di vetro e porzioni di box in prefabbricato fatiscenti contenenti residui di arredi e mobilio dismesso e persino una barca.

Tutti i materiali erano in stato di abbandonato sul terreno, esposti alle intemperie e parzialmente sepolti dalla vegetazione ricresciuta attorno, chiara indicazione di un deposito presente da molto tempo.

Gli agenti della municipale e della provinciale hanno verificato che l’area è di proprietà di un’attività di carrozzeria il cui titolare, davanti alle evidenze, ha ammesso di aver abbandonato quei rifiuti che dovevano essere smaltiti.

Il piazzale con i rifiuti è stato posto sotto sequestro. Il carrozziere, deferito all’Autorità Giudiziaria per gestione illecita dei rifiuti della propria attività professionale, dovrà provvedere al ripristino e alla ripulitura del piazzale.

L’attività rientra nell’ambito dell’accordo siglato in Prefettura per lo svolgimento coordinato dei servizi di Polizia locale sulla sicurezza stradale e il contrasto alle violazioni ambientali.

[comune di pistoia]