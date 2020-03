discarica & rifiuti. CASSERO O NON-CASSERO, QUESTO È IL PROBLEMA. TORNANO A PARLARE ENRICO PRATESI E LEARDO CORSINI

CASSERI E CASSERUOLE

SERRAVALLE-CASALGUIDI. La discarica del Cassero torna sempre in bocca ai casal-vallini. E non può essere diversamente perché o ci arriva con il cloruro di vinile, caro a Mario Di Mieri Scelta; oppure con i chicchi e le caramelle che Vladi-Virus Bechelli e la sua gentile signora Fiorenza continuano a tirare sul tavolo da gioco come se fossero dadi.

La discarica è stata – e ne sono convinto nonostante tutto il sudicio e le chiacchiere che ancor oggi smuove – un bel problema per due motivi: la configurazione del Comune e il Pci, un partito che, quanto a prendere al volo le «opportunità», si è sempre magistralmente distinto: dalle astuzie di Togliatti che da Mosca sputava su Roma (e poi ti fa il ministro della giustizia e inquina la magistratura con roba come le sacche di sangue della famiglia Marcucci); alla configurazione geografica “bifocale” con due poli diversi e avversi, identici e opposti, Casale e Serravalle.

In questi due poli sta il male di Casalvalle. Vi coesistono (ma con il coltello in mano) due ex-Pci oggi per giunta inquinati dal democristianismo dei margheritosi e degli opportunisti, sbrendolanti, ormai, a destra e a sinistra come il grembio delle nostre nonne: e quando una cosa cammina come un ubriaco, barcolloni come una trottola scarica, il risultato non può che essere uno solo: che chi si presenta a quella “mensa del padre” lo farà pure anche per fede, ma molto più probabilmente lo fa per sé.

I contrasti di oggi – che leggerete fra poco in questi due interessantissimi interventi, sono di un’evidenza da sole del Sahara. Sarebbe stato molto meglio assai se, quando qualcuno fece la mossa di chiedere di dividere il Comune in due (e io c’ero e appoggiai la rivendicazione su Il micco-La Tribuna di Pistoia), ciò fosse avvenuto liberando definitivamente i due arrestati ammanettati insieme.

Pratesi ci racconta di processi sovietici all’Arci di Serravalle; Corsini dà – a mio avviso assai giustamente – una stilettata a chi, del Cassero, ha fatto quasi un proprio affare di famiglia.

Pratesi si dichiara ancora orgoglioso del suo glorioso Pci che macellava i suoi uomini a Serravalle (e gli ci vuole onestamente coraggio); mentre Corsini ricorda che, anche con tutta la nostra buona volontà possibile e immaginabile, è difficile credere al piano dei rifiuti della provincia quando tutto finì, a tarallucci e vino, in un pasticcio che oggi abbévera e ammorba i casalgrillesi.

L’unica cosa da pensare, in questa massa di amabili confusioni (anche di interessi privati) è e resta un dato difficile da smentire: che il glorioso Pci, colta l’opportunità Cassero, capì che doveva prendere la palla al balzo e non diversamente da come si mosse. Così non acquistò il terreno, favorì gli industriali in cordata (Pistoia è il regno degli inciuci e del trasversale!) e mantenne – da buon partito pseudodemocratico, che forse Pratesi non ha mai visto nella forma reale di tonchio, l’animalino che svuota i fagioli – i piedi su due staffe: favorire il privato, facendo finta di controllare l’incontrollabile con una specie di inutile organo all’apparenza pubblico. Non ha fatto così anche dopo, nei suoi anni di potere, con tutte le privatizzazzioni del cazzo che ha messo in piedi?

Perfino il mio gatto bianco e nero capirebbe che, se il Cassero fosse stato un’operazione limpida, nessun cazzone dei ranghi del Pci-Pd (Roberto Talini o Alfio Fedi) avrebbe mai voluto toccare, nemmeno con la punta di un dito, quel merdaio che puzza di merda e che ha fatto precipitare e restare nella merda i casalgrillesi.

Dovreste imparare a leggere più attentamente tra le righe e soprattutto a cogliere quello che tra una riga e un’altra viene sapientemente taciuto.

Ora all’appello mancano solo Renzo Giusti, Renzo Mochi e Eugenio Patrizio Mungai. Perché? Chiederete. Perché li ha chiamati in piazza Leardo Corsini. E perché si sente dire che qualcuno di loro è già in agitazione tra fucili, anatre, gite in Spagna, merende e macchine.

Volete portarci in tribunale solo perché esercitiamo il nostro diritto di critica?

ERICO PRATESI SINDACO DEL NO



Signor Bianchini,

devo precisare alcune cose che mi riguardano in merito al documento che il signor Corsini le ha inviato.

Corsini dice testualmente, in merito all’approvazione in Consiglio Comunale dell’accordo di programma, «il sindaco Pratesi era combattuto sul da farsi, tanto è vero che convocò il Consiglio comunale il 30 marzo 1993 per l’esame dell’accordo di programma e l’eventuale approvazione. La scelta di Enrico Pratesi, che ho sempre rispettato, fu di rinviare tutto e di dimettersi prima del Consiglio successivo».

Le cose non stanno affatto così, non è vero che ho voluto rimandare il punto del Consiglio e poi fuggire dimettendomi.

Le cose, invece, andarono nel modo che mi permetto di chiarire:

1 – Intanto, precisiamo che approvare l’accordo di programma non era così grave come sembrava di capire perché il contezioso fra comune e la società ‘Pistoia Ambiente’ era venuto meno, dopo che il professor Canuti, tecnico del Comune, affermava che le prescrizioni da lui formulate erano state recepite dai progettisti di ‘Pistoia Ambiente’. 2 – Per quanto attiene il rinvio del punto del Consiglio, esso mi fu chiesto dai capi gruppo dell’opposizione ed io non avevo motivo non aderire. 3 – Il sottoscritto non si è spontaneamente dimesso, ma fui costretto alle dimissioni, dopo un sommario processo subito al circolo Arci di Serravalle, con tanto di documento votato dal partito.

Quindi nessuna fuga ma sono andato incontro alla volontà del mio partito. Non nutro né rancori né rivalsa verso nessuno, conosco molto bene il gioco della politica! Resterò sempre un funzionario del Pci, orgoglioso di aver dedicato la mia vita ad una causa nobile ed alta come quella del riscatto della classe sociale più debole, gli ultimi e i dannati della terra. 4 – Prima di fare il sindaco, ho diretto il settore di organizzazione e amministrazione del glorioso Pci, quindi ero più che vaccinato a tutte le intemperie della politica.

29/03/2020, Enrico Pratesi

LEARDO CORSINI SINDACO DEL SÌ



Caro Direttore,

la ringrazio per aver pubblicato integralmente la mia lettera ed anche per averla commentata, perché mi dà la possibilità di ulteriori e spero definitivi chiarimenti, che confido vorrà pubblicare.

Da parte mia, nessuna particolare volontà, di mettere la firma sull’Accordo di Programma Provinciale.

Sarebbe stato molto comodo tirarsi indietro, invece, come Sindaco, presi una decisione difficile al solo scopo di dare un “ruolo” attivo al Comune, ottenendo questi tre importanti risultati che le leggi non prevedevano:

a – l’istituzione di un Comitato di controllo della gestione dell’impianto composto da cittadini (che avrei voluto con più poteri rispetto a quelli ottenuti da chi è venuto dopo di me) b – opere di urbanizzazione da realizzarsi a spese di PistoiaAmbiente, nella zona più prossima alla discarica c – un indennizzo economico annuale per risarcire, in qualche modo, i cittadini per l’impatto ambientale.

Solo dopo aver ottenuto questo, firmai l’Accordo di programma provinciale.

Due ultime questioni. La discarica essendo per rifiuti speciali, venne prevista a gestione privata; forse se avessimo acquistato l’area, avremmo in qualche modo potuto affiancare i privati nella gestione così da dare ai cittadini maggiori garanzie di una corretta conduzione dell’impianto.

Infine, vorrei anche precisare che, sono tra i pochi che non hanno mai partecipato a merende in discarica o a gite organizzate dai gestori, che ho sempre visto come una presa in giro dei cittadini, e sono d’accordo con lei: penso che la nomina a direttore dell’impianto, prima di un ex dipendente provinciale e poi di un ex assessore all’ambiente fu del tutto inopportuna.

30 marzo 2020, Leardo Corsini

Edoardo Bianchini

